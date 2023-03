De winter is eindelijk voorbij! Na een aantal testdagen ging het licht aan het eind van de pitstraat vrijdagochtend voor het eerst dit seizoen weer op groen voor een sessie die er echt om gaat. Echt blij werden de rijders echter niet toen de garagedeuren in de pitstraat omhooggingen. In de tweede helft van de eerste Moto2-training begon het te regenen. Niet hard, maar het was genoeg om de rijders van hun stuk te brengen. Zo bleef het een beetje miezeren bij het begin van de eerste vrije training voor de 24 MotoGP-rijders aan de start van dit seizoen en deze sessie. Yamaha-fabriekscoureur Franco Morbidelli kreeg de twijfelachtige eer van de eerste crash. In de langzame bocht 8 kwam de achterkant van de machine voorbij en werd hij gelanceerd. Morbidelli was ongedeerd, maar kreeg weer een tik te verwerken nadat hij toch al geen best voorseizoen kende. De motor raakte beschadigd, maar ‘Franky’ bracht de machine eigenhandig terug naar de box.

Veel rijders kwamen na een enkele outlap terug in de box omdat er simpelweg niet veel te leren was in die lastige omstandigheden. Slechts vier rijders bleven in de beginfase van de sessie op de baan: Luca Marini, Johann Zarco en Marco Bezzecchi op slicks, Jorge Martin kwam na een kort intermezzo ook weer op de baan maar had de regenbanden van Michelin in gebruik genomen. Het was niet nat genoeg voor de regenbanden en ook Martin kwam vlotjes terug in de pits. De twintig andere rijders voelden er weinig voor om op de glibberige baan naar buiten te gaan.

Zo’n tien minuten later was de regen gestopt, werd het weer iets lichter boven het Autodromo Internacional do Algarve en gaven meer rijders het een kans om op slicks naar buiten te gaan. Jack Miller van KTM versnelde en was de eerste met een voorzichtig competitieve tijd: 1.41.895. Fabio di Giannantonio was na het oplopen van een hersenschudding op de laatste testdag weer van de partij, maar ging in de eerste helft van de sessie hard onderuit. In bocht 5 vloog hij van zijn Gresini Ducati. De coureur bleef ongedeerd, maar hij verloor daardoor weer kostbare tijd. Martin switchte na zijn korte avontuur op regenbanden terug naar slicks en vond direct snelheid. De Spanjaard van Pramac dook als eerste de 1.39’ers in.

Na een moment van onbalans moest Fabio Quartararo de teugels even laten vieren, maar ook hij deed een duit in het zakje met 1.39.886. De andere twee die dat deden: Marc Marquez én Alex Marquez. Voor het eerst rijden de broers niet voor dezelfde fabrikant in de MotoGP, nadat de jongste van de twee deze winter de overstap maakte naar Gresini Ducati. Hij probeert daar dit jaar een nieuwe impuls aan zijn loopbaan te geven en de eerste signalen zijn buitengewoon indrukwekkend voor de vierdejaars MotoGP-coureur uit Cervera. Aprilia-rijders Maverick Viñales en Aleix Espargaro wisten tamelijk snel de 1.40-barrière te slechten terwijl ook Enea Bastianini dat deed na een enigszins anonieme aanloop naar het seizoen.

Met nog zo’n vier minuten te gaan ging Alex Marquez naar de koppositie met 1.38.782. Luca Marini ging in zijn spoor naar de tweede plek voor een verrassende Joan Mir, de nieuwe aanwinst van Repsol Honda. Marquez verbeterde zich niet meer in het restant van de sessie, Mir deed dat wel. Hij dook met 1.38.827 net onder de tijd voor Marini en werd zodoende tweede in zijn eerste officiële vrije training voor Repsol Honda. Een welkome boost voor de wereldkampioen van 2020. Achter Marquez en Mir eindigde Marini op de derde plek voor Marco Bezzecchi, de beide VR46-rijders. Johann Zarco werd vijfde voor Maverick Viñales en Jorge Martin. Fabio Quartararo was bijna een halve seconde langzamer dan Marquez en werd achtste, net voor Francesco Bagnaia en Marc Marquez.

Aleix Espargaro eindigde net buiten de top-tien op de elfde plek, net voor de eerste KTM van Miller op de twaalfde plek. Alex Rins werd dertiende voor Morbidelli en Bastianini. Thuisrijder Miguel Oliveira noteerde in de eerste sessie een 1.39.794, iets meer dan een seconde langzamer dan Marquez. De Portugees stond net voor teamgenoot Raul Fernandez en Takaaki Nakagami. MotoGP-debutant Augusto Fernandez eindigde in de eerste sessie voor teamgenoot Pol Espargaro.

Fabio di Giannantonio en Brad Binder waren de hekkensluiters in VT1. Met name Binder verraste in negatieve zin. Hij was maar liefst 2.2 seconden langzamer dan Marquez en zes tienden langzamer dan Di Giannantonio.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Portugal begint vrijdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Portugal - Vrije training 1