Espargaro weer op het podium: "Met een verschrikkelijke start"

De noeste arbeid van de Aprilia-kopman in de kwalificatie werd zondag kort na het doven van de lichten ongedaan gemaakt. Hij viel door een matige start terug naar de zevende plek en zijn kansen om met koplopers Francesco Bagnaia en Fabio Quartararo mee te kunnen, waren daarmee meteen verkeken. Espargaro haalde Takaaki Nakagami vrij snel in, maar kwam vervolgens klem te zitten achter Jack Miller en Marc Marquez.

“We moeten echt iets aan de koppeling doen, daar begrijp ik echt geen snars van”, zegt Espargaro over de matige start. “Het werd daardoor een frustrerende race, onze starts zijn dit seizoen een ramp. Ik verloor wat plekken en reed achter de feiten aan. Ik kon Taka inhalen, maar het was voor mij onmogelijk om Marc en Jack te pakken. Zij waren heel sterk in het remmen, maar ik had wel het tempo om makkelijk bij ze weg te rijden. Ik zag Pecco en Fabio verdwijnen, maar kon zelf niets doen. Dat was heel frustrerend.”

Espargaro had het eerder dit weekend al aan de stok met Marquez, maar wilde geen risico’s nemen. “Ik wist dat ik zou vallen als ik hem probeerde in te halen, hij remde zo verschrikkelijk laat. Daardoor wist ik al vroeg dat het lastig zou worden om te winnen. Ik moest wachten en op een fout hopen.”

Inhalen hoort ook bij het spel

Die fout kwam toen Marquez langszij Miller was gekomen, maar vervolgens even controle kwijt was in de Jorge Lorenzo-bocht. Espargaro kwam binnendoor. “Ik pakte ze allebei en kon de drie ronden daarna meteen een halve seconde per ronde wegrijden. Mijn tempo was erg goed. Pecco en Fabio waren heel sterk, maar ik denk dat ik ze bij had kunnen houden. Ik weet niet of ik voor de overwinning had kunnen rijden, maar ik had er zeker dichter achter kunnen zitten. Maar ook met de derde plek ben ik blij hoor, dit hoort ook bij de MotoGP. Je kunt nog zo snel zijn, inhalen is ook onderdeel van het spel.”

Espargaro staat in het kampioenschap nu op de tweede plek met een achterstand van zeven WK-punten op Quartararo.