Espargaro ondanks val aan kop in eerste training GP van Aragon

MotorLand Aragon is dit weekend de startlocatie van een hectische triple-header die bepalend gaat zijn voor de uitkomst van het wereldkampioenschap. Vrijdagochtend waren de omstandigheden goed voor de eerste vrije training en de vaste rijders waren weer van de partij: Marc Marquez en Joan Mir maakten hun rentree in competitie, Yamaha-testrijder Cal Crutchlow kwam weer in actie om Andrea Dovizioso’s plek bij RNF Yamaha in te vullen voor de rest van het seizoen.

Het weer was wellicht goed, maar de baanconditie bleek uitdagend aan het begin van de training. Verschillende rijders vlogen in de beginfase van de baan en zochten naar de juiste lijnen op het 5,1 kilometer lange circuit. Johann Zarco opende met een eerste aardige tijd. Hij noteerde 1.48.882, maar werd al snel afgelost door merkgenoot Francesco Bagnaia. De nummer twee uit de WK-stand reed zijn snelste tijd op de medium-achterband terwijl aan de voorkant de soft gemonteerd was.

Aleix Espargaro keek reikhalzend uit naar de Grand Prix van Aragon, de race op zijn favoriete circuit. Hij ging halverwege de sessie een fractie rapper dan Bagnaia en legde de lat op 1.48.686. De Spanjaard ging vervolgens naar binnen en ging in de fout bij zijn terugkeer op de baan. De voorband van de Aprilia RS-GP had nog niet genoeg temperatuur toen hij in zijn outlap aankwam in bocht 16. Espargaro gleed op redelijk hoge snelheid onderuit en bezeerde daarbij zijn knie. De motor deed het echter nog en de coureur kon op eigen kracht terugkeren in de pitbox.

Takaaki Nakagami stond al eens op pole-position in Aragon en ook hij voelde zich heel aardig in de eerste vrije training. Met vijf minuten te gaan deed hij een aanval op de snelste tijd. In de vierde sector liet de LCR-rijder, die eerder deze week een nieuw contract voor 2023 tekende, wat tijd liggen. De 1.48.862 was op dat moment echter nog altijd goed genoeg voor de vierde plek. De aanval van Nakagami was een van de spaarzame pogingen in de slotfase op een snellere tijd. Alleen Enea Bastianini (1.48.891) plaatste zich in de slotfase nog in de top-tien.

Het was echter Aprilia-kopman Espargaro die de snelste was in de eerste vrije training voor Bagnaia en Alex Rins. Nakagami werd vierde voor Zarco en Bastianini. Miguel Oliveira was op de zevende plek de beste KTM-rijder terwijl WK-leider Fabio Quartararo op vier tienden bleef steken. Dat was goed voor P8, net voor teamgenoot Franco Morbidelli. Luca Marini maakte namens VR46 de top-tien compleet.

Marc Marquez werkte achttien rondjes af in zijn eerste officiële MotoGP-sessie sinds 29 mei. Met een 1.49.207 was hij iets meer dan een halve seconde langzamer dan Espargaro. Jorge Martin bleef steken op de twaalfde plek voor Jack Miller en Marco Bezzecchi. Maverick Viñales eindigde na een rommelige sessie op de vijftiende plek, Cal Crutchlow zette een hele respectabele sessie neer door de zestiende tijd te noteren. Joan Mir eindigde bij zijn terugkeer op de zeventiende plek, ook voor hem was het een rommelige sessie. De kampioen van 2020 ging meerdere keren buiten de baan.

Vrijdagmiddag staat om 14.10 uur de tweede vrije training op het programma.

