Afscheid van een grootheid: En Valentino zag dat het goed was

Hij keek er toch wel een beetje tegenop. Na 26 jaar besluiten te stoppen met racen op het hoogste niveau is niet niks. Laat staan als je in die periode zoveel mensen gelukkig hebt gemaakt met van alles en nog wat. Zoals bekend is niet iedereen een liefhebber van de Italiaan, maar er valt niet te ontkennen wat de coureur in zijn periode voor de sport betekend heeft. Dat blijkt uit de mails die ondergetekende kreeg na een recente oproep (daarover later meer), maar ook uit de talloze reacties van over de hele wereld op het afscheid van Rossi en het feit dat alle MotoGP-coureurs na de race in Valencia stopten om hem een naar eigen zeggen betekenisvolle knuffel te geven.

“Racen met Rossi voelde alsof ik met Lionel Messi bij Barcelona speelde, of met Michael Jordan bij de Chicago Bulls”, vatte Aprilia-coureur Aleix Espargaro samen. “Later zal ik m’n kleinkinderen vertellen dat ik met Valentino gereden heb.” Ook andere coureurs spraken afgelopen weekend over de impact die Rossi gehad heeft op de MotoGP. “Het is zonde dat hij stopt, het is nu eenmaal een legende in deze sport”, vertelde wereldkampioen Fabio Quartararo, die dit jaar de plek van Rossi in het fabrieksteam overnam. “Hij bracht altijd iets speciaals en hij is een van de mensen die mij geïnspireerd heeft als kind. Door zijn races te kijken, hoe hij zijn overwinningen vierde, hoe hij won en hoe hij als persoonlijkheid was.”

"Dankzij Valentino vond ik weer een toekomst voor mezelf"

Het weekend begon met een speciale persconferentie met Rossi als centrale persoon waar fans uit verschillende delen van de wereld aan het woord kwamen om hun verhaal te doen over Rossi. Vooral het verhaal van een Britse dame zorgde bij veel mensen voor een brok in de keel. Ze vertelde hoe ze jarenlang dakloos was, elke MotoGP-race in een pub keek en hoe ze door Rossi geïnspireerd werd om uiteindelijk te blijven leven en te vechten voor een toekomst. Dat ze Rossi nu via een beeldverbinding kon toespreken vanuit een warm huis, was voor de vrouw logischerwijs een zeer emotioneel moment. Zo zijn er tal van verhalen te maken over de betekenis die Rossi heeft gehad voor zijn fans.

Een tentoonstelling van de negen kampioensmotoren van Rossi was opgezet in de paddock, honderd meter verderop werkte een Spaanse kunstenaar aan een enorm portret op een van de paddockgebouwen van het Circuit Ricardo Tormo. Overal nam Rossi de tijd om het even in zich op te nemen, vooral het weerzien met de motoren was prachtig. De meeste motoren heeft Rossi zelf thuis staan, maar de machines van Honda – logischerwijs – niet. Het was uiteraard allemaal strak georganiseerd, maar het feit dat de Italiaan overal de tijd voor nam en kreeg was veelzeggend voor het weekend.

Een geëmotioneerde fan ziet Rossi voor de laatste keer als MotoGP-coureur. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De mooiste verrassing kwam van zijn eigen coureurs, de negen rijders van de VR46 Academy. Allemaal kwamen ze met een retrohelm uit de loopbaan van Rossi in actie. “Toen ze me dat zaterdagavond lieten zien was ik heel geëmotioneerd”, vertelde Rossi, die het naar eigen zeggen het hele weekend droog had gehouden. “Ik huil vanavond wel even als ik alleen ben en de tijd heb”, grapte hij vervolgens. Het was een passend eerbetoon van zijn rijders, waarvan Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli en Luca Marini het inmiddels tot de MotoGP geschopt hebben. Volgend seizoen komt Marco Bezzecchi daar ook nog bij.

Zondagavond werd Rossi tijdens de uitreiking van de MotoGP Awards uitgeroepen tot 'MotoGP Legend'. De titel ansich zegt door handelen van Dorna niet zoveel, maar op niemand is de eretitel zoveel van toepassing als op Rossi.

Rossi stond boven de generaties in MotoGP

In onze reeks ‘De beste races van Rossi’ hebben we de afgelopen week teruggekeken op bepalende momenten uit de loopbaan van Rossi, over zijn rivalen in de afgelopen 26 jaar en de overwinningen. Nee, Rossi was niet altijd het lieverdje en het is ook logisch dat hij niet alleen maar fans heeft. Vaak was hij scherp, uitgenast, meedogenloos en wist hij precies hoe de concurrentie te bespelen zodat hij beter uit de strijd kwam. Dat hij daarvoor net zo goed zijn tegenstanders nodig had als zijn eigen talent, wist Rossi ook maar al te goed. Dat hij nagenoeg al die rivalen in de sport ‘overleefde’ laat zien hoe uniek de carrière van Rossi was.

De sport heeft in die 26 jaar een transformatie meegemaakt waarin Rossi een gigantische rol gespeeld heeft. Natuurlijk was er de komst van het digitale tijdperk, maar er speelden op de achtergrond zoveel andere zaken. Bij Dorna Sports wisten aan het eind van de jaren 2000 maar al te goed dat ze geen geschikt ‘product’ hadden als Rossi af zou zwaaien. Rossi was groter dan de sport, de wedstrijden waren simpelweg niet aantrekkelijk genoeg. Het nieuwe reglement zoals we dat nu kennen is daardoor op poten gezet en dat werpt de laatste jaren zijn vruchten af. Races zijn closer dan ooit, alle deelnemende constructeurs hebben dit seizoen op het podium gestaan.

Op een stijf uitverkocht Circuit Ricardo Tormo eindigde Valentino Rossi zondag als tiende. Een nietszeggend resultaat voor velen, maar naar eigen zeggen reed hij een van zijn beste races van het seizoen en zag hij bovendien hoe leerling Pecco Bagnaia met de overwinning aan de haal ging. Bagnaia, die na de race nog refereerde aan de rol die Rossi's VR46 Academy speelde in zijn opmars door de GP-klassen. Zonder Rossi was het maar zeer de vraag of we Bagnaia ooit op het wereldtitel gezien zouden hebben. De gele dampen stegen op van het circuit terwijl Rossi in de pitstraat van zijn machine stapte en op handen gedragen werd, constateerde hij één ding: het is goed zo.