De dominantie van Red Bull Racing is bovenal uit te drukken in de punten, maar als we alleen al naar de resultaten kijken is zichtbaar dat geen team aan de Oostenrijkse renstal kan tippen. Zowel alle sprintraces als Grands Prix zijn gewonnen door het team en bij de coureurs staan rijders Max Verstappen en Sergio Perez eerste en tweede. In gesprek met ESPN vertelt McLaren-teambaas Zak Brown zijn visie op deze dominantie en ziet dat het met name aan Verstappen ligt dat er zo'n grote voorsprong is. "Het is niet Red Bull, maar Verstappen die iedereen te snel af is", vertelt Brown. "De Max-Red Bull-combinatie is op dit moment onverslaanbaar. Zowel het team als Max maakt geen fouten. Als er twee - met alle respect- Sergio's [Perez] in de auto zaten, dan was lag de strijd in het kampioenschap nog wijd open."

Zoals gezegd is de strijd om de tweede plek achter Verstappen nog volop gaande. Bijna elke race is een ander team of Perez degene die met P2 aan de haal gaat. Zo was Aston Martin, en dan met name Fernando Alonso, de eerste races de naaste belager, maar naarmate de eerste seizoenshelft vorderde, verloor de Britse renstal terrein. Mercedes, Ferrari en later ook nog McLaren sprongen in het gat dat Aston Martin liet en noteerden ook een aantal tweede plaatsen. Brown vertelt dan ook dat zonder Verstappen het kampioenschap een stuk spannender zou zijn: "Als je iedereen die tweede was geworden zijn overwinning geeft, dan is was het kampioenschap een stuk competitiever en spannender. Wij zijn een paar keer tweede geweest, Ferrari heeft een tweede plek, Mercedes heeft er een paar en Sergio ook. Er zouden dan vijf teams een keer hebben gewonnen." Dat het veld dan competitief is, is voor de Amerikaan een voorbode voor wanneer kampioenschapsleider Verstappen bijgehaald wordt. "Dan zien we dit elke race", vertelt de 51-jarige teambaas

Er zijn geluiden dat men bang is dat de Red Bull-dominantie fans weg gaat jagen. Brown is daar niet bang voor: "De races zijn megaspannend, het gaat ook om meer dan alleen de winnaar toch? Er wordt door het hele veld geracet en het racen is fantastisch." Als voorbeeld van een andere sport waarin de kijkcijfers niet daalden haalt de Amerikaan golf aan: "Toen Tiger Woods alles won waren de kijkcijfers op hun hoogst, de fans waardeerden juist dat ze een atleet op de toppen van zijn kunnen konden zien. Ik zou niet willen dat dit altijd zo blijft, maar ik denk niet dat het de sport schaad. De concurrentie is groot en bijna het hele veld kan met elkaar vechten. Vanwege mijn eigen belang wil ik niet dat dit altijd door blijft gaan, maar voor nu is dit houdbaar."

