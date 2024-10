Yuki Tsunoda in beeld voor Red Bull F1-test in Abu Dhabi

De Japanse coureur is bezig aan een sterk seizoen bij zusterteam RB F1, waar hij de inmiddels vertrokken Daniel Ricciardo in zowel de kwalificaties als de races de baas was. Maar ondanks zijn goede prestaties lijkt Red Bull hem niet te overwegen voor een racezitje bij de hoofdmacht.

Afgelopen weekend liet Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation, weten dat het Japanse merk graag zou zien dat Tsunoda in een Red Bull-zitje beland. “We geloven dat hij over het benodigde talent beschikt.” Ook deelde hij mee dat Honda als partner van het team een dringend beroep op Red Bull heeft gedaan om Tsunoda eens te laten testen met een auto van de kampioensformatie. “We willen graag dat hij op zijn minst de kans krijgt om zijn kwaliteiten te laten zien”, aldus Watanabe.

Als Motorsport.com na afloop van de Amerikaanse Grand Prix in Austin aan Helmut Marko vraagt naar een mogelijke testkans voor Tsunoda bij Red Bull Racing, antwoordt de motorsportbaas van het Oostenrijkse energiedrankjesconcern: “We hebben wat plannen voor Abu Dhabi, inderdaad.” Daarmee lijkt Marko te duiden op de test die op de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi plaatsvindt op het Yas Marina Circuit. “Maar we hebben verschillende coureurs [die we kunnen laten testen]“, voegt Marko toe. “We hebben ook nog [Isack] Hadjar en we hebben nu ook Liam [Lawson].”

Tijdens de eendaagse test in Abu Dhabi zijn de teams verplicht om twee auto’s in te zetten. Een wagen moet bestuurd worden door een coureur met een superlicentie en gebruikt worden om banden te testen voor Pirelli. De andere auto is bestemd voor een ‘young driver’, waarmee een coureur bedoeld wordt die niet meer dan twee Formule 1 Grands Prix gereden heeft.

Mochten Max Verstappen en Sergio Pérez er beiden voor kiezen om de testdag aan zich voorbij te laten gaan, dan zou Red Bull ervoor kunnen opteren om Tsunoda banden te laten testen met de RB20 en Lawson die klus op zich te laten nemen bij het RB F1 Team. Hadjar, die momenteel tweede staat in het F2-kampioenschap, zou dan als ‘young driver’ in actie kunnen komen voor één van de Red Bull-teams. Als tweede rookie zou Red Bull Ayumu Iwasa kunnen inzetten. De Japanner nam eerder dit jaar op het circuit van Suzuka al een vrije training voor zijn rekening bij het RB F1 Team.

Hoe de line-up voor de test er definitief uit komt te zien, hangt echter ook af van of Pérez na dit jaar verdergaat bij Red Bull en zo nee, welke van de twee RB F1-coureurs men dan het liefste in de RB20 aan het werk zou zien tijdens de testdag. Marko wilde na de race in Austin geen woorden vuil maken aan het weekend van Pérez. Na een korte stilte: “We gaan nu naar Mexico, waar hij normaal gesproken heel erg snel is. We hopen daar een goed resultaat met hem te halen.“ Over Lawson was hij een stuk positiever. Zijn prestaties waren volgens Marko ‘perfect‘. “Allereerst die derde tijd in Q1, waarna ze het tactisch speelden [door geen snelle rondetijd neer te zetten in Q2]. En om in de race van P19 naar P9 te gaan... En al zijn rondetijden maar ook zijn inhaalactie op Alonso, die zaterdag nog over hem klaagde. Hij is een erg taaie coureur en hij heeft laten zien dat hij over de snelheid beschikt.“