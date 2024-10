Honda in gesprek met Red Bull over F1-test voor Tsunoda

Al jarenlang steunt Honda de carrière van Yuki Tsunoda. De samenwerking tussen Honda en Red Bull speelde ook een grote rol in de komst van Tsunoda bij het zusterteam, AlphaTauri (nu RB F1). Ondanks enkele goede indrukken die Tsunoda heeft achtergelaten, lijkt hij na vier jaar nog altijd niet genoeg te hebben gedaan om promotie te maken naar het topteam voor het felbegeerde zitje naast Max Verstappen. Zelfs nu de positie van Sergio Pérez weer onder druk staat, lijkt Tsunoda niet hoog op het lijstje te staan en zou zelfs zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson meer kans maken.

Bovendien heeft Tsunoda nog nooit in een F1-auto van Red Bull gereden, op enkele demoruns namens het team na. Honda's samenwerking met Red Bull komt volgend jaar ten einde, waarna de Japanse fabrikant op Aston Martin overstapt. Toch hoopt Honda dat Tsunoda ook dan nog in de Formule 1 actief is. In gesprek met Motorsport.com onthult Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe dat er met Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko is gesproken over een plan voor Tsunoda.

"Het is ons doel om hard te werken en ervoor te zorgen dat hij een zitje bij Red Bull Racing bemachtigt", zegt Watanabe. "Wij geloven dat hij het talent heeft. Natuurlijk zijn de coureursbeslissingen een zaak voor de teams, maar als partner hebben we er sterk op aangedrongen dat Tsunoda de kans krijgt om in een Red Bull-auto te rijden en te testen. We willen hem op zijn minst de kans geven om te laten zien wat hij kan. Ik heb hier ook met Christian over gesproken en hij heeft het niet uitgesloten. Er is nog geen besluit genomen, maar ik denk dat we op de juiste manier te werk moeten gaan."

Ook gesproken over Iwasa

Watanabe heeft in deze kwestie ook al een ideale oplossing in gedachten. Hij ziet Tsunoda het liefste voor de langere termijn naar Red Bull gaan, ook al werkt Honda vanaf 2026 dus niet meer samen met het Oostenrijkse team. "Als alles goed gaat en Tsunoda's vaardigheden erkend worden, dan geloof ik dat hij ook na 2026 bij Red Bull kan blijven en om titels kan strijden", meent de HRC-topman. "Het zou voor Tsunoda ideaal zijn als hij een Red Bull-coureur zou worden. Het is dan ook niet dat hij voor altijd afscheid neemt van Honda. Zijn focus moet liggen bij het bemachtigen van het Red Bull-zitje en als dat zijn doel is, dan moet hij dat nastreven."

Naast Tsunoda heeft Honda ook nog een andere junior waar het hoge verwachtingen van heeft: Ayumu Iwasa. Hij zou in 2025 bij RB F1 aan de slag kunnen gaan als reservecoureur, al zou hij ook zomaar in Japan kunnen blijven voor de Super Formula waar hij dit jaar aan deelneemt. "Ik denk dat Iwasa volgend jaar de reservecoureur van RB F1 wordt", zegt Watanabe. "Daarna is het doel om een fulltime-zitje te bemachtigen. Ik heb met Marko over verschillende mogelijkheden voor Iwasa gesproken. Daarbij hoort ook welke stappen Iwasa volgend seizoen zou moeten nemen om zijn carrière verder te ontwikkelen. Eén van de opties voor hem is om alle F1-races bij te wonen, vergelijkbaar met Liam Lawson. Een andere optie is om volgend jaar door te gaan in Super Formula. Ik denk zelf dat het goed zou zijn voor hem om te blijven rijden."

Honda stapt in 2026 over naar Aston Martin, maar Watanabe benadrukt dat er op dit moment geen plannen zijn om samen met het team een ontwikkelingsprogramma voor coureurs op te zetten. "We hebben op dit moment geen plannen om samen te werken met Aston Martin", meent hij. "Het is niet dat we dat in de toekomst niet zullen doen. Maar op dit moment is er geen overeengekomen programma. In ieder geval volgend jaar zullen we niet met Aston Martin samenwerken op het gebied van coureursontwikkeling."