Tsunoda blij met Ricciardo: Helpt me mijn emoties beheersen

Voor Yuki Tsunoda is er dit jaar door het seizoen heen veel veranderd. De AlphaTauri-coureur begon dit jaar met Nyck de Vries als teamgenoot, Daniel Ricciardo nam die plek over na het ontslag van de Nederlander, en nadat Ricciardo zijn hand had gebroken bij een crash in Zandvoort, viel Liam Lawson de afgelopen vijf races voor de Australiër in. In Austin keert Ricciardo weer terug in het stoeltje, iets waar Tsunoda naar uit kijkt.

"We hebben maar twee races samen gehad, dus ik heb zijn karakter en de manier waarop hij werkt nog niet helemaal ontdekt", vertelt de Japanner aan de vooravond van de Amerikaanse Grand Prix. "Ik heb al wel dingen van hem geleerd, zeker op het gebied waar ik wat zwakker ben." Gevraagd op wat dat gebied is, antwoordt hij: "Controle over mijn emoties."

Dat Tsunoda dit aanhaalt als een van zijn verbeterpunten, is niet verwonderlijk. De AlphaTauri-coureur is sinds zijn entree in de koningsklasse van de autosport bekend om zijn nogal felle boordradio's. Om die uitspattingen in te dammen, is er al psychologische hulp ingeschakeld. Maar volgens de 23-jarige coureur helpt het om iemand als Ricciardo in het team bezig te zien. "Hij doet dat heel goed", vertelt Tsunoda daarover. "Dat is echt heel erg belangrijk, zeker als je 24 races in een jaar hebt. Hij is heel erg kalm, dat is één van de dingen waar ik me nu in wil verbeteren."

Naast dat Ricciardo beter zijn emoties onder controle heeft, weet Tsunoda ook dat de Australiër met een bak ervaring een interessante toevoeging voor het team is. "Hij weet daardoor ook wat hij kan verbeteren, op basis van wat het team aan hem vraagt", zegt de Japanse coureur, die ook vertelt dat de feedback die hij geeft over het algemeen overeenkomt met wat zijn teamgenoot voelt. "Ik ken hem nog niet heel erg goed, maar de feedback en informatie die hij geeft, is vergelijkbaar met die van mij. Ik denk dat we dus goed kunnen samenwerken. Ik kijk ernaar uit om meer met hem te werken, ook volgend jaar." Met dat laatste doelt de Japanner op het feit dat hij en Ricciardo ook volgend seizoen voor AlphaTauri aan de start van de Formule 1-races staan.