Formule 1 GP van Mexico

Wolff verklaart media-afwezigheid Russell na teleurstelling in Mexico

Mercedes-teambaas Toto Wolff verdedigde George Russells besluit om mediataken over te slaan na een teleurstellende Grand Prix van Mexico

Lydia Mee Ronald Vording

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 19:18

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Teambaas en CEO Toto Wolff van het Formule 1-team van Mercedes omschreef de Grand Prix van Mexico als een "catastrofaal moment" voor George Russell.

De Brit startte als tweede op de grid nadat hij zich op slechts 0,009 seconde achter Lewis Hamilton van Ferrari had gekwalificeerd, maar verloor meteen terrein. Vervolgens kreeg hij ook een tijdstraf van 10 seconden voor een aanrijding in de eerste ronde met Isack Hadjar van Red Bull.

Russell eindigde uiteindelijk als zesde, terwijl Max Verstappen van Red Bull won. De Nederlander kreeg op het podium gezelschap van Hamilton en Russells teamgenoot Kimi Antonelli. De derde plaats was genoeg om de Italiaan tot wereldkampioen van 2026 te kronen. Russell feliciteerde zijn teamgenoot, maar miste daarna zijn mediaverplichtingen na de race, wat Mercedes een boete van €5000 opleverde.

Op de vraag of dat Russells beslissing was geweest of die van het team, zei Wolff tegen de media: "Ik zag George na de race op de FIA-weegschalen, en uiteraard is hij kapot van de situatie. Het was een geweldig blijk van sportiviteit om naar Kimi toe te gaan.

"Ik ken George al zo lang, en ik weet dat dit voor een sporter... Hij maakt een moeilijke periode door, maar hij was er ook verantwoordelijk voor dat die jonge man in dit team kwam.

"Dus ik zag hem, en voor een coureur is dit een catastrofaal moment. Misschien was de race van vandaag een beetje een beeld van zijn seizoen. Dit was een race die hij had moeten winnen."

George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Wolff voegde eraan toe dat het team 'Russell in de steek heeft gelaten' met de problemen met de energielevering bij de start van de race.

"We hadden de snelheid in de auto en we hebben hem op het eerste rechte stuk in de steek gelaten. De energielevering is niet wat we dachten dat die zou moeten zijn", vervolgde de teambaas.

"Ik sta op dit moment heel erg achter hem. Ik heb in situaties gezeten waarin het heel moeilijk is om ermee om te gaan. Dat hij het mediawerk niet doet of het circuit verlaat, is absoluut begrijpelijk. Het zou me juist hebben verbaasd als hij was gebleven. Dat is absoluut eervol."

Russell is nog altijd in de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap. Nadat hij in Mexico als zesde was geëindigd, zakte hij in de stand van de tweede naar de vierde plaats. Momenteel zitten er 16 punten tussen de tweede en de vijfde plaats.

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- Het Motorsport.com-team

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