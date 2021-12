Wolff vertrouwt op eerlijke finale: “Hard, maar netjes”

Max Verstappen en Lewis Hamilton delen de eerste startrij voor de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin de beslissing valt in het Formule 1-kampioenschap 2021. Beide coureurs hebben evenveel WK-punten, maar de Nederlander is als nummer één geklasseerd omdat hij meer overwinningen heeft dan zijn Mercedes-concurrent. Verstappen en Hamilton zijn dit seizoen al drie keer met elkaar gebotst, waardoor ook op het Yas Marina Circuit rekening wordt gehouden met dat scenario. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt echter dat het niet zover zal komen.

“Ik twijfel er niet aan dat beide rijders hard zullen racen, want het gaan om de wereldtitel in de Formule 1. Maar ik vertrouw erop dat het heel netjes zal blijven: hard, maar heel netjes. Dus niemand van de baan duwen of raken. Dat is wat dit epische kampioenschap verdient als finale”, aldus Wolff op een vraag van Motorsport.com. Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi benadrukte eerder deze week dat onsportief rijgedrag kan leiden tot puntenaftrek, wat is vastgelegd in de International Sporting Code van de FIA.

Mercedes was op voorhand de favoriet om pole-position te pakken in Abu Dhabi, maar Max Verstappen imponeerde zaterdag met een indrukwekkende ronde. Daarbij kreeg de Red Bull-coureur ook een slipstream van zijn teamgenoot Sergio Perez. Op de vraag of Mercedes heeft overwogen hetzelfde te doen met Hamilton en Valtteri Bottas, antwoordt Wolff: “Wat je wint op het rechte stuk is wat je verliest in de bochten, omdat je simpelweg te dicht bij elkaar zit. Het is heel lastig te arrangeren. Maar Red Bull heeft het perfect gedaan, daarvoor verdienen ze de credits. Het heeft hen een voordeel gegeven.”

De slipstream is echter niet de enige reden dat Verstappen voor Hamilton staat, benadrukt Wolff. “We hadden simpelweg niet dezelfde snelheid als Sergio Perez en Verstappen. Ook zonder slipstream waren ze volgens mij nog steeds snel. Het is dus een les voor de toekomst of we een slipstream moeten overwegen. Voor nu staat het in elk geval 1-0 voor Red Bull.”

