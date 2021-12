Max Verstappen en Lewis Hamilton vechten dit weekend op het Yas Marina Circuit een beslissend duel om de wereldtitel uit. De uitgangspositie had voor de neutrale fan niet mooier kunnen zijn: beide coureurs staan op 369,5 punten en dus is voor hen de opdracht duidelijk. Voor de concurrent eindigen is namelijk voldoende om de titel in de wacht te slepen. Wel heeft Verstappen een klein voordeeltje. De coureur van Red Bull Racing won één wedstrijd meer dan zijn concurrent van Mercedes. Mochten beide coureurs uitvallen en dus op een gelijk aantal punten eindigen, dan is de Nederlander wereldkampioen.

Mocht het kampioenschap dit weekend door middel van een onsportieve actie beslist worden, dan heeft de FIA echter de tools in handen om in te grijpen. Wedstrijdleider Michael Masi heeft dat in zijn race directors’ event notes nog maar eens benadrukt. In dat document staat onder meer omschreven op welke plekken de wedstrijdleiding track limits hanteert, maar ook worden daar diverse artikelen uit de International Sporting Code nog eens extra onder de aandacht gebracht. Voor de GP van Abu Dhabi wijst Masi de deelnemers op vier artikelen uit dat document:

Artikel 9.15.1: “De deelnemer is verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden van eenieder die namens hen deelneemt aan of een dienst verleent voor een wedstrijd of een kampioenschap, waaronder in het bijzonder hun directe of indirecte werknemers, coureurs, monteurs, consultants, dienstverleners of passagiers, alsmede eenieder aan wie de deelnemer toegang heeft gegeven tot de gereserveerde gebieden.”

Artikel 12.2.1 – Overtreden van regels en in het bijzonder Artikel 12.2.1.l: “Iedere overtreding van de principes van eerlijkheid in de wedstrijd, onsportief gedrag of een poging om het resultaat van een competitie te beïnvloeden op een manier die tegen de sportethiek ingaat.”

Artikel 12.4.5: “Voor alle FIA-kampioenschappen, cups, challenges, trofeeën of series kunnen de stewards ook besluiten om de volgende straffen op te leggen: Schorsing voor één of meerdere competities, intrekking van punten voor het kampioenschap, de cup, challenge, trofee of serie.”

Artikel 12.4.5.a: “Punten mogen niet afzonderlijk worden ingetrokken bij de rijders en deelnemers, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.”

Met het benadrukken van deze artikelen uit de International Sporting Code lijkt Masi erop te hameren dat hij het niet accepteert dat het kampioenschap op een controversiële manier beslist wordt. Mocht Verstappen of Hamilton zich daar weinig van aantrekken en ook maar met enige opzet proberen om het kampioenschap in zijn voordeel te beslechten door een incident te veroorzaken, dan kunnen ze dus rekenen op een ingreep.