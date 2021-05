Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Monaco

Winnaars:

Twee weken na de eerste Nederlandse Formule 1-zege in 2016 ontdekte Max Verstappen al hoe onverbiddelijk de vangrails in Monaco kunnen zijn. Twee jaar nadien kwam hij tot dezelfde conclusie in de derde training en ook 2019 leverde nog niet het gewenste resultaat op. In 2021 bleek het bingo en goed ook. Verstappen sloeg toe op wat voor hem een perfecte zondag zou blijken. Zelf op dominante wijze winnen en de voornaamste rivalen (lees: Mercedes) enorm zien spartelen. Critici die stellen dat de Nederlander geluk heeft gehad met het wegvallen van Leclerc, worden overigens meteen van repliek gediend door de hoofdrolspeler: "Geluk en pech ja, anders had ik op zaterdag al pole gehad." Het is een scherpe reactie, ongeveer net zo scherp als de manier waarop Verstappen zondagmiddag voor de dag kwam. Een strakke race na een iets mindere start is voldoende gebleken voor overwinning nummer twaalf en met recht een bijzondere: z'n eerste in Monaco en als de kers op de taart ook aan de leiding van het WK.

Verstappen mocht voor het eerst naar het bijzondere podium van Monte Carlo en werd vergezeld door twee bekenden voor wie exact hetzelfde gold: Carlos Sainz en Lando Norris, die er in de persconferentie trouwens een gezellige boel van maakten. De Ferrari-coureur gaf aldaar nog wel aan met een dubbel gevoel te zitten. In zijn optiek waren de eerste pole én de eerste overwinning in dienst van de Italiaanse trots mogelijk geweest. Gezien de snelheid van SF21 is dat waar, maar Sainz moet vooral trots zijn op de bokaal die hij afgelopen zondag heeft meegenomen. Monaco is een circuit waarop vertrouwen in de auto cruciaal is en juist dat is geen sinecure voor een rijder die afgelopen winter van team is gewisseld. Dat Sainz als een Ferrari-routinier rondreed en een ijzersterk weekend aan de dag heeft gelegd, zegt genoeg. Sainz is vooralsnog prima op zijn plek in Maranello en in Monaco is het bewijs geleverd.

De voorganger van Sainz legt beslag op het laatste plekje bij de winnaars, al had die stek ook prima naar Lando Norris kunnen gaan. Maar goed, de opleving van Sebastian Vettel is zo mogelijk nog noemenswaardiger dan het podium van de Brit. Vettel liep tijdens het laatste jaar bij Ferrari immers met de ziel onder zijn arm en hoopte bij Aston Martin nieuw elan te vinden. Dat de groene brigade net een enorme stap achteruit had gezet ten opzichte van 2020, hielp de sympathieke man uit Heppenheim niet. Hij ploeterde zich een weg door de eerste raceweekenden, maar in Monaco kwam de welkome opsteker. Vettel haalde op zaterdag al Q3 en profiteerde een dag later van een goede strategie. Waar Mercedes de mist inging met een te vroege stop, koos Aston Martin voor de overcut. Een beetje lef in gevecht met Pierre Gasly en zijn eigen race craft leverden uiteindelijk P5 en de titel 'driver of the day' op. Waarvoor hulde.

Verliezers:

De vloek van Monaco. Charles Leclerc maakte er woensdag nog maar eens een grapje over in de persconferentie. Maar de lach was op zondagmiddag als sneeuw voor de zon verdwenen. De Monegask zag een prachtkans op een eerste overwinning in zijn eigen stad in duigen vallen. Leclerc had absoluut de snelheid om te winnen, maar vanaf zaterdagmiddag 16.00 uur ging het bergafwaarts met zijn winstkansen. Leclerc raakte de vangrail bij Piscine en keek niet veel later naar de forse schade aan zijn bolide. De voorwielophanging baarde geen zorgen, maar de versnellingsbak des te meer. Na uitvoerige controles vertrouwde Ferrari op een goede afloop, maar dat bleek op zondag al rap ijdele hoop. Op weg naar de grid sprak Leclerc de woorden 'no, no, no' en een kwartier later kreeg hij in de Ferrari-box te horen 'finito, Charles'. Of het nou de versnellingsbak is geweest en dus samenhangt met de crash of - zoals Ferrari ons graag wil laten geloven - de aandrijfas, het is in ieder geval verschrikkelijk treurig voor Leclerc en de Scuderia. Monaco had nog dit weekend zoveel mooier kunnen zijn voor de rode formatie...

Voor de zwartgemaakte Zilverpijlen geldt hetzelfde, er viel bijzonder weinig te genieten in het prinsdom voor Mercedes. Spreek gerust van een complete off-day voor de mannen van Toto Wolff, zoals we die maar zelden zien. Hockenheim 2019 is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar Monaco 2021 kan probleemloos aan dat rijtje worden toegevoegd. In Monaco ging nagenoeg alles mis wat er maar mis kon gaan. Zo koos Mercedes de verkeerde richting na de donderdagse trainingen, worstelde Lewis Hamilton in de kwalificatie en stak hij zijn frustraties absoluut niet onder stoelen of banken. En toen moest de beroerdste dag voor het merk met de ster nog komen, de zondag. Het rechtervoorwiel van Bottas ging niet los (en zit nu nog steeds vast op de W12), de tactiek van Hamilton viel in duigen en der Toto was na afloop 'not amused'. Wolff heeft aangegeven de malaise tot op de bodem uit te zoeken en zelf in de data te duiken. Nico Rosberg wist alvast te melden dat er dan wat zwaait voor de engineers. Het geeft wel aardig aan hoe de sfeer nu is bij Mercedes, die is wel eens beter geweest...

Het laatste stekje bij de verliezers is gereserveerd voor Daniel Ricciardo. Waar de Australiër al meermaals sterk voor de dag is gekomen in Monte Carlo - denk aan zijn zege in 2018 of zijn misgelopen triomf in 2016 - was het anno 2021 kommer en kwel. Dat de man uit Perth nog moet wennen aan zijn McLaren valt op 'gewone' circuits niet zo op, maar wordt op het krappe stratencircuit van Monaco meteen zichtbaar. Alle foutjes worden afgestraft en als je niet helemaal de limiet durft op te zoeken, dan moet je het in klinkende munt terugbetalen. Het verklaart meteen het enorme contrast tussen Norris, die zondag aan de champagne kon, en Ricciardo die kleurloos twaalfde werd. De voornaamste reden van deze tegenvaller dateert natuurlijk van zaterdag. Ricciardo kwam, net als Fernando Alonso, vertrouwen tekort voor dat ene toprondje in de kwalificatie en strandde in Q2. "You've made good progress during the session mate", kreeg Ricciardo via de boordradio te horen. Maar in werkelijk zal hij een aardige kater aan het Monaco-weekend hebben overgehouden en ditmaal niet van de drank.