Williams waarschuwt snelle Sargeant om constanter te rijden

Logan Sargeant heeft in de eerste vijf races van het seizoen indruk gemaakt met zijn snelheid, maar heeft ook de nodige tegenslagen gekend. In Saudi-Arabië crashte hij in de kwalificatie, bij de chaotische herstart in Australië schakelde hij zichzelf en Nyck de Vries uit en in Azerbeidzjan moest hij de sprintrace aan zich voorbij laten gaan na zijn crash in de sprint shootout. Zijn thuisrace in Miami werd voor de in Fort Lauderdale geboren coureur al vroeg verpest door contact met Lance Stroll. Hij moest daardoor meteen binnenkomen voor een nieuwe voorvleugel en reed vervolgens de hele race in zijn eentje achteraan.

Williams-teambaas James Vowles ziet dat Sargeant wel de snelheid heeft, maar stelt dat de coureurs constanter moet zijn en zich geen zorgen moet maken om het matchen van teamgenoot Alexander Albon. "Logan is hier omdat hij snel is, en hij is snel", zegt Vowles tegen Motorsport.com. "Maar hij moet alles onder controle krijgen en clean rijden. In beide kwalificaties in Baku bereikte hij Q2. Dat is constantheid, dat is wat je nodig hebt. Ik heb hem al uitgelegd dat hij snel genoeg is. Hij moet Q2 gebruiken om zijn ervaring te verdubbelen."

"Dat is ook wat je de komende tijd zult zien, dat hij steeds wat beter wordt", weet Vowles zeker. "Ik verwacht niet dat hij het tempo van Alex haalt. Hij heeft daarnaast een reeks circuits gehad waar hij nog nooit geweest is. Maar zelfs zo teleurgesteld als hij [in Miami] was, zat er slechts drie tienden tussen hem en Alex. Het was dan toevallig een verschil van zeven posities. Maar drie tienden, zo dichtbij komt het nu."

Voorlopig lijkt Sargeant zich dus nog geen zorgen te hoeven maken om zijn zitje bij Williams, ook omdat de jonge Amerikaan slechts vijf races achter de rug heeft en nog ervaring op moet doen. Mochten de prestaties van hem alsnog dusdanig tegenvallen dat Williams een vervanger zou willen zoeken, lijkt er al een kandidaat te zijn: Mick Schumacher. De Duitser is de reserverijder van Mercedes nadat hij zijn Haas F1-zitje moest afstaan aan landgenoot Nico Hülkenberg. Volgens SPORT1 zou teambaas Toto Wolff beloofd hebben Schumacher aan een comeback te helpen, waarbij Williams dan wel een logische optie zou zijn. Vowles was immers jarenlang de hoofdstrateeg van Mercedes en heeft zodoende goed contact met Wolff, die op die manier zijn belofte zou kunnen inlossen.