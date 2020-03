Williams: Teams en jonge coureurs de dupe van minder testen

Het aantal testdagen is in 2020 fors ingeperkt. Vorig jaar bestond de wintertest nog uit acht dagen, waarna gedurende het seizoen nog twee keer twee dagen getest werd. Dit jaar telde de wintertest nog maar zes dagen, terwijl er tijdens het seizoen helemaal niet meer getest wordt. De redenen achter dit besluit: enerzijds wordt de extra belasting op de teamleden door de groeiende kalender hiermee gecompenseerd, anderzijds moet het ook leiden tot een daling van de kosten.

Williams-teambaas Claire Williams vindt dat zes testdagen een te laag aantal is en ze vermoedt dat het de kosten niet echt drukt. “Ik denk dat het te weinig is. Ik denk dat we het begrijpen vanuit het perspectief van het drukken van de kosten. Maar als je slechts zes testdagen hebt, is het niet genoeg om alles te doen wat je voorafgaand aan de eerste races van het jaar moet doen. Wij zijn een team waarvan je verwacht dat we aan de andere kant staan omdat het goedkoper is, maar dat is uiteindelijk niet zo, en ongeacht de problemen die we dit of vorig jaar tegen zijn gekomen, wij zouden altijd een voorstander zijn van meer testen.”

Williams benadrukt dat ‘twee of drie’ extra testdagen al voldoende kunnen zijn vanwege de factoren die in de weg kunnen zitten tijdens een test, zoals het weer en problemen met de auto. Ook is er nu minder gelegenheid om jonge coureurs te testen en te begeleiden. “Omdat er niet genoeg testdagen zijn, zijn er weinig kansen om jonge coureurs in te zetten. Dat is voor de sport een beperkende factor, en zeker voor een team als wij dat graag jong talent wil opleiden. We hebben erg weinig mogelijkheden om jonge talenten in onze auto’s te zetten, en hoe kan je ze evalueren als je ze niet in de auto kan zetten? Daarmee creëer je een scenario waarbij het erg lastig is om nieuw talent vanuit de lagere klassen naar de Formule 1 te brengen.”

Ondanks de kosten ziet Williams ook graag de tests gedurende het seizoen terugkeren. “Het ontbreken van tests tijdens het seizoen maakt het vanuit het ontwikkelingsperspectief niet makkelijk, als het op het circuit niet zo goed gaat als je wil. Een aantal extra dagen, ongeacht de kosten ervan, zou belangrijk zijn om testitems te evalueren en dat geldt vooral voor 2021. Met de nieuwe reglementen zit je, als je het niet bij het juiste eind hebt, bijna vast in een scenario waarin je niet 22 races vast wil zitten.”

Albon en Verstappen verwachten verplaatsing uitgaven teams

Ook Daniil Kvyat uit zijn zorgen over het dalende aantal testdagen. De coureur van AlphaTauri vreest voor het verdwijnen van nog meer testdagen. “Mijn zorg is dat het nu zes is, dat het daarna vier wordt, vervolgens wordt het één en daarna worden het nul dagen. Dan zitten we alleen in de simulator. Daar ben ik gewoon tegen, want ik ben iemand die van de realiteit houd. Ik hou alleen van het rijden in de auto, niet van in een donkere ruimte met een scherm zitten en daar de ronden rijden. Natuurlijk begrijp ik dat we niet meer onbeperkt kunnen testen en dat is een goed idee, maar ik denk niet dat het zes dagen moeten zijn. Het moeten er meer zijn.”

De coureurs van Red Bull Racing zijn het daarmee eens, zo verklaarden ze in de podcast Talking Bull. Alexander Albon denkt bovendien dat de teams het bespaarde geld op andere vlakken toch weer uitgeven. “Als [de teams] het geld niet uitgeven aan testen, dan geven ze het ergens anders wel uit, dus het is alsof je het probleem nooit echt oplost.” Max Verstappen sluit zich daarbij aan en vermoedt dat het geld dan wel uitgegeven wordt aan een alternatief voor testen: “Ze verbieden het testen op de baan, maar dan spenderen ze miljoenen aan de simulator. Uiteindelijk blijft het dus hetzelfde. Ik geef natuurlijk de voorkeur aan het echte rijden op een circuit.”

