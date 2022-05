Williams: Kwalificatieproblemen verbloemen ware snelheid

In de vrijdagtrainingen in Miami maakte Williams F1-coureur Alexander Albon indruk met een toptienklassering. In de kwalificatie kreeg hij de bandentemperatuur niet op orde en moest de race daardoor als achttiende aanvangen. De voormalig Red Bull-coureur herstelde zich in de race tot de tiende plek, wat P9 werd na een straf van Fernando Alonso. Eerder werkte hij zich in Australië ook al op vanaf de zestiende stek naar P10. In Imola zorgde een remprobleem ervoor dat Albon geen competitieve tijd kon neerzetten in de kwalificatie.

“Het is lastig om punten te scoren wanneer je je als achttiende of negentiende kwalificeert”, erkent teambaas Jost Capito in gesprek met Motorsport.com. “Je hebt dan ook geluk nodig, dat er voor je iets gebeurt. De racepace van de wagen is echt heel goed. Alex heeft in Miami opnieuw uitmuntend gepresteerd. Hij is een fantastische racer, dat heeft hij bewezen. Qua racesnelheid kunnen we mee met de middenmoot. We moeten gewoon beter kwalificeren.”

Eerder in het seizoen kende de formatie uit Grove enkele stevige crashes. Daardoor raakte de voorraad reserveonderdelen snel op. Inmiddels is dat geen issue meer, benadrukt de teambaas: “We hadden wat tijd nodig om nieuwe onderdelen te produceren. De situatie is nu op orde. In Miami was het lastig om geen schade te rijden, maar wij zijn zonder schade en mét punten huiswaarts gekeerd. Dat was meer dan we hadden gehoopt.”

Tijdens de vrijdagtraining in Barcelona krijgt Nyck de Vries de kans om plaats te nemen in de Williams van Albon.