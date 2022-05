De Formule E-kampioen, die afgelopen zondag nog een E-Prix wist te winnen in Berlijn, gaat komend weekend zijn allereerste meters maken tijdens een officieel F1-weekend. Het team van Williams heeft de auto van Alexander Albon beschikbaar gesteld om de Nederlandse coureur ervaring op te laten doen met de wagen van 2022. Het zijn overigens niet zijn eerste F1-meters. De Mercedes-junior reed al diverse keren in een bolide van werkgever Mercedes, maar nog nooit tijdens een GP-weekend. Wel is hij samen met Stoffel Vandoorne de officiële reservecoureur bij het team van Mercedes.

"Ik wil Williams bedanken voor deze kans. Dit is een prachtige manier om het team en de FW44 beter te leren kennen. Ik vind het fantastisch dat ik tijdens een Formule 1-weekend de baan op mag", aldus De Vries, die momenteel in de voorbereidingen zit. "Deze verlopen voorspoedig. Ik word op een goede manier ondersteund door het team. Ik heb zin in deze ervaring in Spanje."

Dave Robson, hoofd vehicle performance bij Williams, kijkt uit naar het optreden van de Nederlander. "Het is altijd fijn om met een nieuwe coureur te werken. Op deze manier krijg je weer een frisse blik op de sterke en zwakke kanten van de auto", aldus Robson. "Zijn werkzaamheden worden cruciaal. Nyck voert een paar belangrijke tests uit, alvorens hij de auto weer over geeft aan Alex voor VT2." Sportief directeur Sven Smeets deelt het gevoel van collega Robson. "Nyck is een getalenteerde en ervaren coureur. Ik twijfel er niet aan dat hij zijn tijd in de FW44 maximaliseert en een waardevolle performance levert voor het team."

Afgelopen seizoen werd de 27-jarige coureur nog in verband gebracht met een stoeltje bij Williams, maar de Fries zag dat uiteindelijk naar Albon gaan. Momenteel doen geruchten de ronde dat de positie van Nicholas Latifi onder druk staat. De Canadees heeft het zwaar met Albon als teamgenoot en is dit F1-seizoen al meermaals van de baan geschoten. Een bron heeft aan deze site bevestigd dat Mercedes met Williams in gesprek is over een zitje voor 2023. De Vries zou in dat geval een serieuze kandidaat zijn.