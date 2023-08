De voormalig hoofd strategie van Mercedes James Vowles kwam in januari over om bij Williams de rol van teambaas op zich te nemen. Bij de formatie uit Grove werd de Brit de vervanger van Jost Capito, die er twee jaar aan het roer stond. De laatste weken was Vowles duidelijk hoorbaar in de paddock, de Brit zoekt steun voor zijn voorstel om meer ruimte te krijgen voor het investeren in de infrastructuur van zijn team.

De 44-jarige teambaas verwacht niet dat als de nieuwe faciliteiten er zijn, het team daar direct van kan profiteren. In zijn ogen duurt het minstens drie jaar voordat zichtbaar is wat voor stap Williams kan zetten. "Zelfs als we nu de eerste steen leggen gaat het nog lang duren", reageert de Brit op een vraag van Motorsport.com. "We hebben enkele faciliteiten niet die andere teams wel hebben. 36 maanden is geen abnormale lange tijd. Alleen de dingen die echt snel kunnen zullen korter duren, dat kan in 24 maanden lukken. Dan heb ik het alleen nog maar over gebouwen en niet over de cultuurveranderingen, de nieuwe systemen en het integreren van een goede engine resource planning. Het gaat dan alleen maar om de gebouwen en de infrastructuur."

Met de nieuwe faciliteiten verwacht Vowles dat er een flinke inhaalslag te wachten staat: "We moeten veel leren en dan de achterstand van zo'n vijftien jaar die we hebben weer inhalen. Als we het over vijf jaar hebben, dan zit daar een idee achter. Het gaat erom of we weten waar we staan, hoe we denken hoe we de reis moeten afleggen en hoe de nieuwe structuur werkt."

'No blame'-cultuur

Er wordt ook volop gespeculeerd dat de cultuur binnen Williams niet goed is. Voor Vowles de schone taak om dit aan te pakken. De Brit komt vanuit Mercedes, waar een zogenoemde 'no blame'-cultuur is. Dat wil zeggen dat niet de persoon de schuld krijgt, maar de situatie. De nieuwe teambaas wil deze cultuur ook integreren binnen zijn team, ook daar trekt hij een aantal jaar voor uit: "Het duurt in een bedrijf met 800 mensen in dienst zo'n 3 jaar voordat de cultuur verandert. Die verandering levert dus pas na die tijd performance op. Het zal echter geen titels opleveren, want daar hebben we nu geen geld voor." Het grote struikelblok voor Vowles en zijn teamleden is het budgetplafond: "Dat hindert ons. We liggen nu nog achter. Ik denk dat de sport moet realiseren dat het belangrijk is dat op zondag iedereen kan winnen. Daar gaan wij nu langzaam naar toe, vijf jaar is een realistisch doel."