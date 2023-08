Williams-teambaas James Vowles is momenteel druk bezig om ervoor te zorgen dat zijn Formule 1-team meer vrijheid krijgt op financieel vlak. De Brit doet dit omdat hij er is achter gekomen dat veel faciliteiten in Grove ver achterlopen op die van veel rivalen. Hoewel de huidige financiële regelgeving investeren wel toestaat, is Vowles van mening dat de toegestane 36 miljoen dollar, omgerekend zo'n 33 miljoen euro, over een periode van vier jaar niet genoeg is om te komen waar hij wil zijn. Vorige week kwam de kwestie ter tafel tijdens een vergadering van de F1 Commission, waar Vowles hoopte op een deal om de kleinere teams te helpen. De gesprekken liepen echter spaak. Deze worden weer opgepakt in een vergadering met de financiële adviescommissie van F1.

Vowles uitte na de bijeenkomst enige frustratie, al begrijpt hij ook dat teams hun eigen belangen moeten behartigen. "Het is jammer en teleurstellend dat we ons in een situatie bevinden waarbij de vergadering in een vicieuze cirkel terechtkwam", zegt de Williams-chef. "Iedereen in de kamer wil natuurlijk niet dat ze verliezen ten opzichte van anderen."

Ondanks dat de kwestie op dit moment een obstakel vormt, heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff goede hoop dat er een oplossing kan worden gevonden om Williams te helpen, aangezien hij het niet juist vindt dat sommige teams profiteren van de situatie. "De capex-discussie ontstond doordat een team, Williams, zei dat hun infrastructuur ondermaats is en deze niet in staat is om belangrijke dingen zoals machines en technische zaken, zoals simulatoren, bij te houden", zegt de Oostenrijker. "Dat was het uitgangspunt van de gesprekken. Als gevolg daarvan sprongen sommige teams op de kar om te zeggen dat ze eigenlijk meer geld voor investeringen willen hebben. Dat ging omhoog van 50 miljoen naar 60, 70 en 90 miljoen. Het was plotseling vrij spel om alles te veranderen. Er is alleen geen reden om dat te doen. Ik denk dat er één team is dat we anders moeten behandelen."

Er werd gekeken naar oplossingen dat verbeteringen per geval mogelijk moest maken, maar volgens Wolff kreeg dat zelfs geen steun omdat anderen kansen zagen om ervan te profiteren. "We kwamen met een lijst, maar sommige teams wilden geen lijst. Zij wilden ook bepaalde dingen als Williams dat kreeg. Toen lag de discussie stil. We hebben stabiliteit van regelgeving nodig op het gebied van financiële zaken. Je moet een businessplan hebben dat werkt en niet een dat een vrije hand geeft om om de twee jaar bepaalde doelen omtrent dit onderwerp te veranderen. Dus daarmee kwam de capex-discussie ten einde, maar misschien vinden we een oplossing voor Williams."