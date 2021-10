Williams geeft Aitken kans tijdens eerste training in Abu Dhabi

Sinds begin 2020 is Jack Aitken onderdeel van het opleidingsprogramma van Williams en tevens is hij de reservecoureur van de renstal. Door die rol kon hij vorig jaar in de Grand Prix van Sakhir zijn Formule 1-debuut maken, nadat vaste rijder George Russell door Mercedes werd opgeroepen om de met corona besmette Lewis Hamilton te vervangen. Aitken ging in die race één keer van de baan en raakte daarbij zijn voorvleugel kwijt, maar wist desondanks als zestiende de finish te bereiken.

Daarna mocht Aitken nog opdraven tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi, maar sindsdien zat de Koreaanse Brit niet meer achter het stuur van een F1-bolide van Williams. Richting het einde van het huidige seizoen komt daar weer verandering in. Williams bevestigde dinsdag namelijk dat Aitken in Abu Dhabi de eerste vrije training voor zijn rekening mag nemen. Het wordt de tweede keer dat hij alleen de eerste vrijdagtraining in actie komt tijdens een Grand Prix-weekend. De eerste keer was tijdens de GP van Stiermarken van 2020.

Nadat Aitken voor 2021 geen vast F1-zitje wist te bemachtigen, besloot hij de Formule 2 na drie seizoenen vaarwel te zeggen. Dit jaar wisselde hij naar de GT World Challenge Europe, waarin hij met een Lamborghini Huracan GT3 Evo uitkomt voor Emil Frey Racing. Tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps raakte Aitken nog gewond bij een zware crash in Raidillon, waarbij hij zijn sleutelbeen en een ruggenwervel brak. Ook stapte hij bij het tweede raceweekend van de Formule 2 weer in bij HWA Racelab, hoewel hij de ronden in Monza en Sochi moest laten schieten vanwege zijn blessures.