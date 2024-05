Williams beschikt in F1 Miami eindelijk over reservechassis FW46

Als gevolg van een vertraging in het productieproces in de winter, had Williams tijdens de eerste vijf raceweekenden geen reservechassis voorhanden. Een zware trainingscrash van Alexander Albon in Australië kwam dan ook niet echt gelegen. Zijn zwaar beschadigde auto was niet te repareren en het team besloot daarop hem voor de rest van het weekend de auto van Logan Sargeant te geven. Die moest op zijn beurt vanaf de kant werkloos toekijken. Inmiddels zijn de problemen achter de rug, want in Miami heeft het team wél een reservechassis. "Ondanks alle grote crashes aan het begin van het seizoen kan ik bevestigen dat onze derde auto er eindelijk is. Die is ook klaar voor gebruik. Ik hoop echter dat die de komende achttien races in de doos kan blijven", zegt teambaas James Vowles op het podium bij een evenement in de Fan Zone.

De crash van Albon in Melbourne, gevolgd door de klappers van zowel Sargeant als Albon in Japan, leidden ertoe dat Williams niet veel sneller toekwam aan de productie van het derde chassis. "We hebben enkele grote ongelukken gehad met een grote impact op het geheel. In Australië en Japan hebben we drie vloeren, drie voorvleugels en drie achtervleugels verloren en hebben we drie versnellingsbakken gesloopt. Dat verlies je normaal in een jaar tijd, niet in twee races", legt Vowles uit. "Als F1-team proberen we niet te veel van één component te maken, want gedurende het jaar probeer je het onderdeel doorlopend te veranderen. We hebben nu al een nieuwe voorwielophanging en over twee weken komt de nieuwe vloer. Je wil er dus niet tien van bouwen, eerder drie of vier. Als je er drie verliest, moet je het onderdeel drie of vier keer opnieuw maken om je voorraad op peil te houden. Dat is in ons nadeel."

Doordat er in de eerste fase van het huidige F1-seizoen veel tijd werd besteed aan het op peil krijgen van de voorraden, bleven upgrades voor de FW46 uit. Daardoor kon het team ook niet voortborduren op de potentie die de nieuwe bolide in de ogen van Vowles liet zien. "We hebben geen verbeteringen doorgevoerd terwijl dat wel had gemoeten, omdat we de voorraad bijwerkten. Dat ligt nu achter ons. De seizoensstart was niet wat we ervan hadden gehoopt, maar alles is gereset en we kunnen weer vooruit", aldus de teambaas. "Er zat veel potentie in deze auto en we brengen de komende vijf, zes races veel prestaties naar de auto. Dat zullen we vanaf nu iedere race doen."