Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona
Formule 1 Williams launch

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Het Williams Formule 1-team heeft de livery van de FW48, de F1-bolide voor het seizoen 2026, gepresenteerd.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Williams FW48

Foto door: Williams

Voor het Formule 1-seizoen 2026 houdt Williams - vanaf dit jaar met een retro-logo - vast aan een overwegend donkerblauwe kleurstelling. De FW48 is op de sidepods voorzien van een laag lichtblauw en wit, waar onder meer nieuwe sponsor Barclays op schittert. Met deze FW48 hoopt Williams de stijgende lijn van de afgelopen tijd door te trekken. Zo eindigde het team in 2024 nog op de negende plaats bij de constructeurs, maar was het vorig jaar de nummer vijf. 

 

"2026 is de volgende stap op weg terug naar de top voor Williams, nu we een nieuw tijdperk voor de sport ingaan, en we kijken enorm uit naar het komende seizoen", zegt teambaas James Vowles. "We hebben een sterke rijdersbezetting, een aantal fantastische nieuwe partners, een steeds groter wordende fanschare en willen voortbouwen op het succes dat we vorig jaar hebben geproefd."

"Maar we zijn niet naïef over de uitdaging die voor ons ligt. Niemand weet precies wat er zal gebeuren bij de eerste race, maar we kijken ernaar uit om dat te ontdekken en hopen dat onze fans het geweldig vinden om ons aan te moedigen met deze prachtige nieuwe livery."

Williams FW48

Williams FW48

Foto door: Williams

Het zijn de eerste beelden van de FW48, die ontbrak tijdens de shakedown in Barcelona. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het team uit Grove een presentatie in de fabriek zou organiseren met Alexander Albon en Carlos Sainz erbij, maar uiteindelijk werd gekozen voor een online presentatie. De daadwerkelijke FW48 zal pas tijdens de wintertests in Bahrein te zien zijn, die van 11 tot en met 13 en 18 tot en met 20 februari plaatsvinden.

Vowles verklaart vertragingen

Williams kende een valse start met de voorbereidingen op het Formule 1-seizoen. Het team besloot de gehele shakedown in Barcelona over te slaan vanwege 'vertragingen' in de ontwikkeling van de FW48. Daardoor liep Williams drie testdagen mis in aanloop naar de twee driedaagse tests in Bahrein. Wel heeft de renstal die tijd benut om simulatorsessies te draaien. 

Vowles had in die week van de shakedown wel nog media, waaronder Motorsport.com, te woord gestaan om tekst en uitleg te geven over het missen van de tests. "De auto die we dit jaar hebben gebouwd is ongeveer drie keer zo complex als alles wat we eerder in onze organisatie hebben gedaan", legde Vowles uit.

"Dat betekent dat de belasting op ons systeem ongeveer drie keer zo groot is als voorheen. Daardoor begonnen we wat achter te lopen en kwamen onderdelen te laat binnen. Daarnaast hebben we in bepaalde gebieden echt de grenzen opgezocht van wat we doen, en daarbij horen ook specifieke bijbehorende tests. Maar dat waren uiteindelijk slechts kleine hobbels in het grotere geheel."

Williams FW48

Williams FW48

Foto door: Williams

Vowles benadrukte dat zijn team wel degelijk in staat zou zijn geweest om naar Barcelona af te reizen, maar dat zag hij uiteindelijk als een te groot risico. "In dat geval had ik de impact op reserveonderdelen en updates richting Bahrein, Melbourne en verder volledig overhoop moeten gooien", lichtte hij toe. "De afweging was: rijden in een koud en vochtig Barcelona tegenover een virtuele baantest, afgewogen tegen de situatie met reserveonderdelen – en eerlijk gezegd krijg je geen punten voor een shakedown."

Ook gingen er geruchten dat de FW48 flink te zwaar zou zijn geworden nadat het naar verluidt de crashtests van de FIA niet had doorstaan, maar dat ontkende Vowles. "De cijfers waar we over praten zijn waarschijnlijk klein genoeg dat ik de auto daadwerkelijk gewogen moet zien om een oordeel te kunnen vellen. Het gaat dus zeker niet om enorme overschrijdingen. Alles wat je nu hoort, zijn vooral geruchten in de media."

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
F1 Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Vorig artikel Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"

Formule 1
Formule 1
Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor
Meer van
Williams

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Williams ontkent gewichtsprobleem: "F1-test gemist door productievertraging"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Williams ontkent gewichtsprobleem: "F1-test gemist door productievertraging"

Waarom het missen van de shakedown geen ramp hoeft te zijn voor Williams

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Waarom het missen van de shakedown geen ramp hoeft te zijn voor Williams