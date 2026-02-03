Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Voor het Formule 1-seizoen 2026 houdt Williams - vanaf dit jaar met een retro-logo - vast aan een overwegend donkerblauwe kleurstelling. De FW48 is op de sidepods voorzien van een laag lichtblauw en wit, waar onder meer nieuwe sponsor Barclays op schittert. Met deze FW48 hoopt Williams de stijgende lijn van de afgelopen tijd door te trekken. Zo eindigde het team in 2024 nog op de negende plaats bij de constructeurs, maar was het vorig jaar de nummer vijf.

"2026 is de volgende stap op weg terug naar de top voor Williams, nu we een nieuw tijdperk voor de sport ingaan, en we kijken enorm uit naar het komende seizoen", zegt teambaas James Vowles. "We hebben een sterke rijdersbezetting, een aantal fantastische nieuwe partners, een steeds groter wordende fanschare en willen voortbouwen op het succes dat we vorig jaar hebben geproefd."

"Maar we zijn niet naïef over de uitdaging die voor ons ligt. Niemand weet precies wat er zal gebeuren bij de eerste race, maar we kijken ernaar uit om dat te ontdekken en hopen dat onze fans het geweldig vinden om ons aan te moedigen met deze prachtige nieuwe livery."

Williams FW48 Foto door: Williams

Het zijn de eerste beelden van de FW48, die ontbrak tijdens de shakedown in Barcelona. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het team uit Grove een presentatie in de fabriek zou organiseren met Alexander Albon en Carlos Sainz erbij, maar uiteindelijk werd gekozen voor een online presentatie. De daadwerkelijke FW48 zal pas tijdens de wintertests in Bahrein te zien zijn, die van 11 tot en met 13 en 18 tot en met 20 februari plaatsvinden.

Vowles verklaart vertragingen

Williams kende een valse start met de voorbereidingen op het Formule 1-seizoen. Het team besloot de gehele shakedown in Barcelona over te slaan vanwege 'vertragingen' in de ontwikkeling van de FW48. Daardoor liep Williams drie testdagen mis in aanloop naar de twee driedaagse tests in Bahrein. Wel heeft de renstal die tijd benut om simulatorsessies te draaien.

Vowles had in die week van de shakedown wel nog media, waaronder Motorsport.com, te woord gestaan om tekst en uitleg te geven over het missen van de tests. "De auto die we dit jaar hebben gebouwd is ongeveer drie keer zo complex als alles wat we eerder in onze organisatie hebben gedaan", legde Vowles uit.

"Dat betekent dat de belasting op ons systeem ongeveer drie keer zo groot is als voorheen. Daardoor begonnen we wat achter te lopen en kwamen onderdelen te laat binnen. Daarnaast hebben we in bepaalde gebieden echt de grenzen opgezocht van wat we doen, en daarbij horen ook specifieke bijbehorende tests. Maar dat waren uiteindelijk slechts kleine hobbels in het grotere geheel."

Williams FW48 Foto door: Williams

Vowles benadrukte dat zijn team wel degelijk in staat zou zijn geweest om naar Barcelona af te reizen, maar dat zag hij uiteindelijk als een te groot risico. "In dat geval had ik de impact op reserveonderdelen en updates richting Bahrein, Melbourne en verder volledig overhoop moeten gooien", lichtte hij toe. "De afweging was: rijden in een koud en vochtig Barcelona tegenover een virtuele baantest, afgewogen tegen de situatie met reserveonderdelen – en eerlijk gezegd krijg je geen punten voor een shakedown."

Ook gingen er geruchten dat de FW48 flink te zwaar zou zijn geworden nadat het naar verluidt de crashtests van de FIA niet had doorstaan, maar dat ontkende Vowles. "De cijfers waar we over praten zijn waarschijnlijk klein genoeg dat ik de auto daadwerkelijk gewogen moet zien om een oordeel te kunnen vellen. Het gaat dus zeker niet om enorme overschrijdingen. Alles wat je nu hoort, zijn vooral geruchten in de media."