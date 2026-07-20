Column: Wie het best heeft geslapen na de F1 Grand Prix van België

Herinner je je Kimi Antonelli's Belgische Grand Prix van vorig jaar?

Twaalf maanden geleden spinde hij in de sprintkwalificatie van de baan, startte als laatste en finishte als 17e in de sprint, alleen voor de Sauber van Nico Hulkenberg en de twee Alpines (de Aston Martins van vorig jaar). Vervolgens kwam hij in de hoofdkwalificatie simpelweg snelheid tekort en werd hij in Q1 uitgeschakeld.

In de gebruikelijke routine van een F1-weekend gaan coureurs meteen naar de media pen om uitleg te geven aan de tv-ploegen en schrijvende pers. Maar Antonelli was de laatste coureur die arriveerde, ondanks dat hij een van de eersten was die was uitgeschakeld. Voortdurend knipperend, terwijl hij probeerde niet nog meer tranen te laten vallen, sprak hij over een gebrek aan vertrouwen in de auto en over een moeilijke periode - waarbij Spa slechts een van meerdere zware weekenden die zomer was. Het was na die Belgische Grand Prix dat de stemmen die beweerden dat Antonelli niet klaar was voor Formula 1 het luidst werden.

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Spoel 12 maanden vooruit, en Antonelli oogt als een onstuitbare kracht.

Hij kwam op Spa aan na opnieuw een vrij moeilijke periode. Ditmaal lag het echter niet aan zijn eigen fouten, maar aan mechanische problemen. Hij verloor een waarschijnlijke tweede plaats in Barcelona en mogelijk een zege op Silverstone. Toch kwam hij, zelfs met die twee races zonder punten, naar Spa met een voorsprong van 25 punten op George Russell.

Ook de stemmen waren veranderd.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tijdens de persconferentie op donderdag werd Antonelli gevraagd zijn seizoen tot nu toe te beoordelen - waarbij de vraag zelf meer zei over zijn campagne dan het antwoord.

"Zou je je eigen seizoen een 10 op 10 geven, als de bescheiden en zelfreflectieve coureur die we hebben leren kennen? Als het geen 10 op 10 is, waarom niet?" werd Antonelli gevraagd.

Antonelli is inderdaad bescheiden en zelfreflectief. Dus gaf hij een volledige lijst van zijn onvolkomenheden: een crash in de training in Melbourne, een trage start in Japan, de tracklimits-straf in Miami die hem punten kostte in de sprint, en zelfs de kwalificatiesessies in Barcelona en Oostenrijk, waar hij respectievelijk derde en tweede was, die hij nog steeds als onbevredigend beschouwde.

Omdat hij bescheiden en zelfreflectief is, kon hij zijn seizoen nog steeds niet lager dan een acht beoordelen.

Na Spa moet hij dat waarschijnlijk verhogen naar minstens een acht en een half. Want er was niet veel dat hij beter had kunnen doen op het circuit dat hem een jaar geleden nog een van de dieptepunten uit zijn carrière bezorgde.

Er is dat oude cliché dat topatleten graag gebruiken - dat pech niet bestaat. Het wordt meestal aangehaald vlak voordat ze vervolgens alle gelegenheden opsommen waarop ze in feite pech hadden. Maar wat ze echt bedoelen is dat je hoe dan ook nog steeds het verschil kunt maken.

Antonelli's Spa-weekend op zichzelf - en ook zijn seizoen als geheel tot nu toe - is een perfect voorbeeld van hoe uiteindelijk niets de best presterende kan tegenhouden.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Hij was op vrijdag de snelste, pakte daarna comfortabel pole - en iets triviaals als een virtual safety car op het verkeerde moment kon eigenlijk niets veranderen. Valtteri Bottas gaf Antonelli onbedoeld een klein steuntje in de rug terwijl hij Charles Leclerc ophield, maar de paar tienden die de Monegask achter de Cadillac verloor, rechtvaardigen nauwelijks het volledige diner onder full-course-yellow dat Bottas later grappend suggereerde dat Kimi hem verschuldigd was. Hooguit was het een goed Belgisch biertje waard. Een kleintje.

Antonelli ging die race simpelweg niet verliezen. Hij benutte zijn eerste echte kans om de leiding te heroveren die hem rechtmatig toebehoorde.

Het is ook het vermelden waard dat de overwinning aan Antonelli zelf te danken was. Ja, hij rijdt nog steeds in de beste auto van de grid, maar de race was veel zwaarder dan velen verwachtten. Ferrari - en soms zelfs Red Bull - evenaarde Kimi's tempo. Niet genoeg om echte bedreigingen te vormen, maar zeker genoeg om hem scherp te houden.

Die overwinning vereiste dat de Italiaan van start tot finish op de top van zijn kunnen presteerde - en je kunt gerust stellen dat de Antonelli van 2025 waarschijnlijk niet eens in de strijd om die zege zou hebben meegedaan.

Het is niet alleen dat Mercedes dit jaar de snelste auto heeft. Het is de combinatie van de auto en de coureur die vaker wel dan niet de maatstaf is geweest. Op pure snelheid had Antonelli dit seizoen bijna elke race kunnen winnen. Hij had genoeg snelheid om Lewis Hamilton in Barcelona uit te dagen, hij was uiteindelijk de snelste coureur op zondag in Oostenrijk, en het zou voor Leclerc heel moeilijk zijn geweest om hem in de slotronden op Silverstone achter zich te houden. Met iets meer geluk had hij makkelijk nog steeds in een zegereeks kunnen zitten die teruggaat tot China.

In plaats daarvan, nu pech hem vaker kiest dan de meesten, is zijn voorsprong in het kampioenschap "slechts" 45 punten.

Niet slecht voor een 19-jarige.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"We zijn allemaal verrast," zei Toto Wolff tijdens zijn mediasessie op zondagavond over zijn coureur. "Ik denk dat het eerste seizoen verliep zoals verwacht. Geweldige momenten waarop zijn talent naar voren kwam, en momenten die heel moeilijk waren, de lange reeks resultaten, het gebrek aan resultaten midden in het seizoen. En zoals verwacht.

"En daarna, na de winter, ook zoals verwacht - hij kende de omgeving, hij kende de druk, hij kende de eisen van het team op technisch vlak, op marketingvlak, kende de circuits waarop we zouden gaan racen - [hij verbeterde]. Maar wat niet werd verwacht, is de sereniteit en structuur die hij in zijn aanpak bracht. Bij Kimi zou je, of de sessie nu goed of slecht was, geen verschil in emoties zien in de debrief.

"Het is absoluut transactioneel. 'Wat is het probleem?', 'Hoe lossen we het op?', 'Hoe gaan we verder?' - en dat is nieuw. En ik denk dat dat de reden is waarom je, wanneer hij wint, bijna niet die absolute opwinding ziet die een 19-jarige bijna zou hebben. En tegelijk, [wanneer] hij er niet in slaagt resultaten te leveren... In Barcelona, toen we de autostoring hadden, of zelfs op Silverstone, komt hij terug binnen - en hij was degene die tegen het team zei: 'Nou, dit is een mechanische sport, deze dingen kunnen gebeuren'. 19 jaar oud! Dat is heel, heel indrukwekkend om te zien.

"En ik denk dat deze mindset en deze houding waarschijnlijk een van de belangrijkste drijfveren is die het talent zo vroeg in zijn carrière heeft laten schitteren."

Wat een verschil kan een jaar maken.