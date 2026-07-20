Winnaars en verliezers van de F1 Grand Prix van België

Een week nadat Kimi Antonelli in de problemen kwam en George Russell weer in de strijd werd teruggebracht, waren de rollen in de Ardennen opnieuw omgedraaid. Ondertussen verschenen meerdere van Mercedes' naaste rivalen allemaal met verbeterde prestaties om het seizoen 2026 wat extra pit te geven.

Winnaar: Kimi Antonelli

Hij is echt onaantastbaar, nietwaar? Wat F1 2026 hem ook voorschotelt, de jonge Antonelli lijkt altijd een antwoord te hebben. De start van Antonelli was niet zo dramatisch slecht als die van teamgenoot Russell, maar ook Antonelli kwam onder aanzienlijke druk te staan toen hij viervoudig wereldkampioen Max Verstappen door Eau Rouge langs zich heen zag knallen.

Had Verstappen zijn hand overspeeld door te veel kostbare batterij-energie te verbruiken om de leiding te pakken voor legioenen partijdige fans? Misschien, maar Antonelli had weinig moeite om de leiding terug te pakken, net zoals het onvermijdelijk voelde dat hij Charles Leclerc keurig zou verschalken om zijn zesde Grand Prix-zege van het seizoen veilig te stellen. Als zijn pole-ronde uitstekend was, was zijn prestatie op zondag minder flamboyant, maar simpelweg die van een routinier. Op 19-jarige leeftijd is dat minstens zo indrukwekkend.

Verliezer: George Russell

George Russell, Mercedes Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

Net toen Russell door Antonelli's problemen op Silverstone een reddingslijn toegeworpen kreeg, kreeg de Brit op Spa opnieuw een uppercut. Het was in feite eerder een dubbele klap dan één enkele dreun, want Russell oogde gefrustreerd na de kwalificatie toen het deployment-algoritme van zijn power unit hem topsnelheid kostte ten opzichte van Antonelli.

Op zondag besloot zijn power unit vervolgens geen energie terug te winnen in bocht 1, waardoor Russell een sitting duck was op het rechte stuk voordat hij werd geraakt door Lewis Hamilton. Russell was niet eens zo boos over Hamiltons tik, maar over het feit dat hij überhaupt in de vuurlinie was gebracht na de nieuwste hapering van de Mercedes-power unit.

Zondag lag volledig aan Mercedes, maar de waarheid is dat Antonelli voor Russell ook extreem moeilijk bij te houden is geweest. En dat zal vroeg of laat moeten gebeuren als hij in de strijd wil blijven.

Zondag was allesbehalve een foutloze dag voor Ferrari. Leclerc kwam ermee weg dat hij Oscar Piastri vroeg in de race afkneep, en profiteerde van een keurig getimede virtual safety car. Ondertussen kreeg Hamilton een straf omdat hij met onderstuur tegen een ongelukkige Russell aan gleed, liep hij schade op en kwam hij vervolgens verder in de problemen tijdens de pitstop, toen een monteur werd geraakt bij het uitrijden van de pitbox.

Dat Leclerc en Hamilton daardoor tweede en vierde konden worden, op een circuit waar vermogen belangrijk is en dat naar verwachting Ferrari's zwakte in deployment zou blootleggen, is een enorme overwinning voor Ferrari, en precies het soort consistentie dat de basis vormt voor een mogelijke titelstrijd. Qua prestaties is Mercedes nog steeds een stap vooruit, maar Ferrari heeft zich tot nu toe een veel betrouwbaardere kracht getoond.

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Verliezer: Oscar Piastri

Piastri heeft al een tijdje de schijn opgehouden, maar de verder onverstoorbare Australiër is er ook klaar mee te doen alsof deze power unit-reglementen het waard zijn om over te zwijgen. De vijfde plaats was een solide dag van schadebeperking voor Piastri en McLaren, waarbij Lando Norris een gridstraf overwon om als zevende te finishen, omdat de MCL40 op Spa competitiever was dan verwacht.

De grotere zorg voor Piastri is dat hij de afgelopen races moeite heeft gehad om Norris qua prestaties te evenaren, vooral op zaterdagen. Piastri heeft de neiging gehad om trager te beginnen en in de loop van een raceweekend naar het tempo van Norris toe te groeien, maar hydraulische problemen op vrijdag hinderden hem voordat hij in de kwalificatie, schijnbaar buiten zijn schuld, werd teruggeworpen door de eigenaardigheden van de Mercedes-power unit van 2026. Het is de voortzetting van een frustrerende zomer.

Met de bekende tekortkomingen van Audi's power unit voelde het nogal vergezocht om erop te rekenen dat de Duitse fabrikant juist op Spa punten zou scoren. Maar in handen van Bortoleto bereikte de zilveren machine voor het eerst in vier ronden Q3, en voor het tweede weekend op rij de punten.

Bortoleto werd geholpen door de timing van de VSC om voor Racing Bulls-man Arvid Lindblad te komen, maar de Braziliaan was hoe dan ook snel. Het kan heel goed Bortoleto's indrukwekkendste optreden tot nu toe zijn geweest. Althans tot dusver, want de Braziliaan lijkt elk weekend beter te worden.

Na een paar kansen te hebben gemist om zijn twee punten uit Melbourne aan te vullen, heeft Audi nu acht punten in acht dagen gescoord, waardoor het tot op één punt van het worstelende Williams is gekomen.

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Verliezer: Aston Martin

Het moest erger worden voordat het beter wordt voor Aston Martin, en zijn optreden op Spa was tot dusver het meedogenloost van allemaal, met een auto die schreeuwt om aero-upgrades. Fernando Alonso en Lance Stroll reden rond met snelheden die keurig halverwege tussen F1 en F2 lagen.

Het goede nieuws is dat de upgrades eindelijk onderweg zijn voor Hongarije, en dat Spa de laatste keer zal zijn dat een van beide coureurs achter het stuur heeft gezeten van deze vervloekte iteratie van de AMR26. Het slechte nieuws is dat de kloof zo groot is dat zelfs een forse upgrade realistisch gezien niet genoeg zal zijn om het tij te keren. Het zal ook wat hulp nodig hebben van de nieuwe Honda-motor op Zandvoort.

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Winnaar: Red Bull

Te midden van al het lawaai en vertoon rond Verstappens toekomst heeft Red Bull stilletjes een paar solide upgrades gebracht die de RB22 hebben veranderd in een auto waarmee het kan vechten, en de hybride zwakte was niet zo uitgesproken als aanvankelijk gevreesd na een zwak optreden op Silverstone.

Verstappen had op eigen kracht tweede kunnen worden als Leclerc niet de boost van de VSC had gehad, terwijl Isack Hadjar een van zijn beste middagen voor het hoofdteam afleverde met zijn inhaalrace naar de zevende plaats.

"Het is absoluut zijn beste race met ons," beaamde teambaas Laurent Mekies. "Elke keer dat hij in die auto stapt, zet hij een stap vooruit en het is goed om nu twee heel sterke auto's te hebben."

Voor een team dat de afgelopen weken en maanden met een paar verhalen tegen zich te maken had, waarbij naar verluidt nog meer sleutelfiguren zoals Paul Monaghan vertrekken, heeft het in elk geval op de baan kunnen antwoorden.