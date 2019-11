Overzicht: Dit staat er nog op het spel in de laatste twee GP's

Mercedes heeft voor de zesde keer op rij het constructeurskampioenschap van de Formule 1 opgeëist, en diens coureur Lewis Hamilton heeft zijn zesde wereldtitel inmiddels ook al binnen. Bovendien is Valtteri Bottas zeker van zijn plekje als vicekampioen. De achterstand van de overige coureurs is met nog twee races te gaan al onoverbrugbaar. Dat Ferrari het seizoen afsluit als tweede en Red Bull als derde team, is ook al bepaald.

Veel prijzen zijn dus al verdeeld, maar wat blijft er nog over voor de laatste twee Formule 1-races van het jaar? Genoeg om ook deze GP's te volgen. Er zijn namelijk nog maximaal 52 punten op te rapen voor de rijders en 88 punten voor de teams. De strijd om de derde plek in het rijderskampioenschap is nog niet gestreden: Charles Leclerc bezet momenteel die positie met 249 punten, Max Verstappen heeft er 235 en Sebastian Vettel 230. Alledrie hebben realistisch gezien nog veel kans om het seizoen met brons af te sluiten.

Hoewel Verstappen erom bekendstaat altijd voor de volle winst te gaan, ziet hij toch de waarde in van de derde plaats: “Het is altijd beter om derde te worden dan vierde of vijfde. We gaan er alles aan doen om aan het eind van het jaar boven beide Ferrari-coureurs te staan. De achterstand op Leclerc zou echter net wat te groot kunnen zijn. De afgelopen races hebben we veel punten verspeeld. Dat was niet ideaal.”

Gaan we verder naar onderen, dan staat er ook nog veel op het spel. De kloof achter de top drie is groot, maar in het middenveld valt er nog heel wat te winnen. Dat geldt voor beide kampioenschappen. Carlos Sainz zou dit jaar best eens 'best of the rest' kunnen worden, want de McLaren-coureur heeft 80 punten verzameld. Hij moet daarvoor wel Pierre Gasly achter zich zien te houden, die nu op een aantal van 77 uitkomt. De Fransman scoorde de meeste punten in de eerste seizoenshelft, toen hij nog in dienst van Red Bull Racing reed. De kans dat hij in de Toro Rosso de positie van Sainz gaat bedreigen lijkt dus niet al te groot. Daniel Ricciardo volgt, maar de Renault-coureur kijkt met 46 verzamelde punten wel tegen een grote achterstand op zijn Spaanse rivaal aan. Statistisch gezien is het mogelijk voor hem, maar realistisch gezien is hij kansloos.

Tussen de teams is ook nog een en ander gaande. McLaren hoeft met een voorsprong van 38 punten op Renault eigenlijk geen zorgen meer te maken dat de vierde plek verloren gaat. De Franse renstal is ook min of meer verzekerd van de huidige positie (83 punten), maar daarentegen wordt Racing Point (65) opgejaagd door Toro Rosso (64). Alfa Romeo (35) en Haas (28) zijn tot slot ook nog verwikkeld in de strijd om de achtste plek. Een positie winst kan aan het einde van het jaar een bonus van vele miljoenen opleveren wanneer het prijzengeld verdeeld wordt. Met name voor de kleine teams is dit dus nog van groot belang.

Wat betreft de teamduels hebben de meesten ook nog wat om voor te knokken. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn er wel zeker van dat ze boven hun teamgenoot eindigen, maar bij de rest is statistisch gezien nog van alles mogelijk. Wat betreft de snelste raceronde dit jaar: Hamilton heeft er vijf te pakken, Verstappen en Leclerc allebei drie. De Red Bull- of Ferrari-coureur kan dus nog op gelijke voet komen.