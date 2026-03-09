Wat nu voor Aston Martin na dramatisch F1-weekend Australië?

Het debuut van de samenwerking tussen Honda en Aston Martin had nauwelijks slechter kunnen beginnen. Tijdens de wintertests zorgden hevige vibraties van de krachtbron ervoor dat batterijen beschadigd raakten, coureurs veel last hadden van trillingen en er bovendien andere betrouwbaarheidsproblemen ontstonden.

De situatie was zelfs zo ernstig dat het team tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Australië slechts twee werkende batterijen had. Daardoor moest Aston Martin extreem voorzichtig omgaan met het aantal gereden ronden, om te voorkomen dat het team de seizoensopener van 2026 helemaal zou moeten missen.

Lance Stroll en Fernando Alonso reden samen slechts achttien ronden tijdens de twee vrije trainingen op vrijdag. Alonso verbeterde dat nog enigszins met twintig ronden in de derde training, maar Stroll stond die dag volledig aan de kant door een nieuw motorprobleem.

Het was een weekend om snel te vergeten voor Aston Martin. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Het begrijpen van de complexe motorregels van 2026 is als het pellen van een ui. Omdat Aston Martin en Honda niet genoeg kilometers konden maken, bleven ze lange tijd aan de buitenste laag hangen. Daardoor hebben ze nog nauwelijks zicht op diepere problemen die mogelijk nog in het systeem verborgen zitten.

Het motorprobleem van Stroll op zaterdag was zo'n probleem dat eigenlijk al tijdens de tests in Barcelona of Bahrein ontdekt had moeten worden. Daardoor kon de Canadees niet deelnemen aan de kwalificatie en moest hij achteraan op de grid starten.

Uiteindelijk maakte dat weinig verschil, want zowel Stroll als teamgenoot Fernando Alonso haalden de finish in Melbourne niet. Beide coureurs waren vanaf het begin duidelijk niet competitief en werden tijdens de race naar binnen gehaald voor een lange pitstop om enkele niet nader genoemde aanpassingen te doen. Daarna werden ze uit voorzorg definitief uit de race gehaald, zodat het team de schaarse reserveonderdelen kon sparen.

Het enige echte hoogtepunt voor Aston Martin was een spectaculaire start van Alonso. De Spanjaard nam veel risico's en stormde richting bocht 3, waardoor hij tijdelijk van de zeventiende naar de tiende plaats opschoof. Daarna viel hij echter weer terug naar de positie die beter bij het tempo van de AMR26 paste.

Volledige raceafstand was mogelijk

Met nog maar een paar dagen tot de volgende race in Shanghai lijkt er weinig ruimte voor grote verbeteringen bij Aston Martin en Honda. Toch is het aantal ronden dat de auto's op zondag hebben gereden een klein teken van vooruitgang, hoe moeilijk de situatie voor het team momenteel ook is.

Een kleine meevaller is dat er, zo heeft Motorsport.com vernomen, voorzichtig optimisme bestaat dat het team in China ten minste één reservebatterij beschikbaar zal hebben. Honda kan op zo'n korte termijn geen nieuwe batterijen leveren, maar de batterij die in Australië onbruikbaar werd door communicatieproblemen tussen verschillende controlesystemen zou mogelijk nog te herstellen zijn. Bovendien heeft Honda ondanks de aanhoudende vibraties enige vooruitgang geboekt bij het beperken van de schade aan de batterij, iets wat tijdens de race op zondag zichtbaar werd.

Lance Stroll en Fernando Alonso vielen voortijdig uit in Australië. Foto door: William West / AFP via Getty Images

Aston Martin zal echter meer nodig hebben dan een soort veredeld testweekend om het volledige potentieel van het pakket te benutten. Toch is dit een begin – en in ieder geval een verbetering ten opzichte van de hopeloze situatie waarin het team verkeerde toen het arriveerde op Melbourne Airport.

"Vanuit het perspectief van vibraties zijn we er nu van overtuigd dat we de volledige raceafstand hadden kunnen halen. Dat is een grote stap vooruit voor Aston Martin en Honda en voor ons als team een belangrijk punt", zegt Shintaro Orihara, Honda's trackside general manager en hoofdingenieur voor de Formule 1.

"Na de tests in Bahrein hebben Aston Martin en Honda heel hard samengewerkt om een oplossing te vinden. We hebben hier enkele tegenmaatregelen geïntroduceerd en zagen duidelijke vooruitgang ten opzichte van Bahrein. Vandaag hebben we bovendien veel kilometers kunnen maken."

Chief trackside officer Mike Krack bevestigde dat het team tijdens de race zelf geen nieuwe problemen met de krachtbron tegenkwam en de race waarschijnlijk had kunnen uitrijden. "Niemand heeft een glazen bol, maar ik ben er vrij zeker van dat we de finish hadden kunnen halen", zegt hij. "Het is algemeen bekend dat we niet veel reserveonderdelen hebben. Vanuit onze positie viel er weinig te winnen, dus hebben we samen besloten de onderdelen te sparen."

Normaler weekend in China

Wat in ieder geval niet lijkt te kloppen, is de opvallende waarschuwing van teambaas Adrian Newey eerder die week, dat de coureurs mogelijk zenuwbeschadiging in hun handen konden oplopen door de vibraties tijdens lange races. Alonso wuifde dat snel weg met de opmerking: "Als we voor de overwinning vechten, kunnen we ook drie uur in de auto zitten." Volgens Krack speelde dat onderwerp na de race ook nauwelijks een rol in de evaluatie.

Het belangrijkste probleem blijft echter dat de vibraties zelf nog niet zijn verdwenen. Zowel Aston Martin als Honda zal alles op alles moeten zetten om dat onder controle te krijgen. Voor Honda is dat extra belangrijk met het oog op de thuisrace in Japan over drie weken.

Aston Martin hoopt in China een normaler weekend af te werken. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Daarom is het cruciaal dat het raceweekend in China een stuk soepeler verloopt. Aston Martin moet dringend meer kilometers maken, want als enige Honda-team op de grid heeft het al een achterstand op fabrikanten als Mercedes en Ferrari.

"Van Bahrein tot hier hebben we grote stappen gezet op het gebied van batterijvibraties", geeft Orihara aan. "In China willen we vooral meer kilometers maken, data verzamelen om onze prestaties te verbeteren en het energiemanagement verder te optimaliseren. Het is moeilijk te zeggen of we meteen grote stappen kunnen maken, maar we blijven hard werken om beter te worden."

"We hebben nu vertrouwen dat we meer kilometers met de batterijen kunnen maken, dus volgende week zou een normaler raceweekend moeten zijn."

Hoewel een definitieve oplossing in Honda's fabriek in Sakura nog ver weg lijkt, zal het rijden van zoveel mogelijk ronden in China beide partijen in ieder geval helpen om de AMR26 en de complexe krachtbron beter te begrijpen – laag voor laag, zoals bij het pellen van een ui.