Aston Martin vindt lichtpuntjes na rampweekend in Melbourne

Lance Stroll reed weliswaar de Grand Prix van Australië uit, maar eindigde op vijftien ronden achterstand, kwam zo niet aan de 90 procent van de raceafstand en kreeg derhalve een NC (Not Classified) achter zijn naam. Fernando Alonso werd na zijn uitvalbeurt in ronde 21 als DNF (Did Not Finish) afgemeld.

Het zijn de kille feiten na een Formule 1-weekend dat Aston Martin Racing waarschijnlijk zo snel mogelijk wil vergeten. En toch... Fernando Alonso en Adrian Newey wisten na afloop van de race enkele positieve aanknopingspunten te vinden.

"Beide auto’s stonden wel aan de start", vatte Newey de lastige situatie samen. Volgens de ontwerper en teambaas heeft Aston Martin in elk geval "waardevolle inzichten" in de AMR26 kunnen verzamelen, onder raceomstandigheden. Alonso en Stroll kwamen tijdens de race naar binnen voor pitstops die vele ronden duurden. "Toen vrij snel duidelijk werd dat we toch niet om de punten konden strijden, hebben we de auto's naar binnen gehaald om ze volledig te controleren", zei Newey daarover. "De data en lessen die we dit weekend hebben verzameld, gaan ons bij de volgende Grand Prix enorm helpen."

Ook Alonso koos voor voorzichtig optimisme. De Spanjaard had eerder in het weekend nog gewaarschuwd voor al te lang doorrijden met de hinkende AMR26. Maar zondag klonk hij positiever. "Vandaag konden we met beide auto's de formatieronde, de start en de pitstops oefenen. Voor buitenstaanders klinkt dat als routine, maar tijdens de tests in Bahrein waren we op die momenten vaak al niet meer op de baan." Hij verwacht dan ook dat Aston Martin na het moeizame weekend in Australië beter voorbereid zal zijn voor China.

Vibraties zijn "puur gif"

Waar Alonso uiteindelijk echt niet meer verder kon, reed Stroll nog wel door om zo nog wat meer data te verzamelen. De Canadees stuurde zijn bolide met meerdere stop-and-go-fases uiteindelijk 43 van de 58 ronden rond op het circuit van Melbourne. Veel meer dan de 15 ronden die hij aanvankelijk dacht te kunnen rijden.

Lichamelijk had Stroll weinig last van de veelbesproken vibraties dan de auto. "Fysiek kon ik het goed aan en ik kon de auto nog steeds op de limiet rijden", zei hij na afloop van de race. "Het probleem is eerder dat die constante trillingen puur gif zijn voor de motor en de andere onderdelen." Stroll keek kritischer dan Alonso en Newey terug op het weekend. "We zijn gefinisht met vijftien ronden achterstand. Dit was absoluut geen goede dag."

