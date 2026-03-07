Alonso na dramastart F1-seizoen: "Moeten bij probleem direct stoppen"

Aston Martin Racing kampt al het hele seizoen met problemen. Die begonnen in Barcelona met het laat afleveren van de AMR26 en kregen in Bahrein een vervolg met ernstige betrouwbaarheidsproblemen met de Honda-krachtbron. Ook dit weekend in Melbourne is de renstal uit Silverstone een van de belangrijkste gespreksonderwerpen in de paddock. De Honda-motor blijkt zoveel te vibreren dat het team inmiddels geen reservebatterijen meer heeft.

Ernstiger is nog dat de coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll fysiek niet in staat zijn om het lang uit te houden achter het stuur van de auto. Aston Martin denkt dat het zondag mogelijk slechts 25 van de geplande 58 ronden in de race kan rijden.

Alonso en Stroll starten de race vanuit de achterhoede. Alonso kwalificeerde zich als zeventiende, terwijl zijn Canadese teamgenoot door mechanische problemen helemaal niet in actie kwam en achteraan staat. "We zullen per ronde flexibel moeten zijn en de situatie constant monitoren", zei Alonso na de kwalificatie. "Zoals Adrian [Newey] gisteren zei, we hebben een tekort aan onderdelen. Dat is geen geheim."

"Volgende week rijden we al in China", vervolgde de Spaanse veteraan. "Hopelijk kunnen we zoveel mogelijk ronden rijden en misschien bijna de hele race uitrijden. Maar bij het eerste teken dat er mogelijk iets mis is, kunnen we het risico niet nemen om door te rijden totdat er grote schade ontstaat en we ook volgend weekend in de problemen komen. We moeten dus heel flexibel zijn."

Lichtpuntje

Al met al een valse start voor Aston Martin, maar Alonso zag toch een lichtpuntje. Op het circuit van Albert Park was hij minder dan een seconde van een plek in Q2 verwijderd en kwalificeerde hij zich bovendien vóór het Cadillac-duo Sergio Pérez en Valtteri Bottas. "Ik denk niet dat het veel verandert, maar misschien verandert het iets in de garage", aldus Alonso. "De monteurs hebben de afgelopen zes weken dag en nacht gewerkt en constant krachtbronnen vervangen. Als je dan de baan op gaat en je zit tussen een paar auto's in plaats van helemaal achteraan, voelt dat toch iets beter. Misschien is dat genoeg om weer wat motivatie aan te wakkeren in de garage. Het is ook een deel van onze taak als coureurs om de moraal in het team hoog te houden op moeilijke momenten."