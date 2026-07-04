Wat opvalt aan Oscar Piastri's reactie op de geruchten over Max Verstappen en McLaren

Geruchten dat Max Verstappen in gesprek is met McLaren over een mogelijke overstap hebben sinds de Grand Prix van Oostenrijk tractie gekregen, ondanks een late poging van CEO Zak Brown om die de kop in te drukken. Bovendien valt niet uit te sluiten dat het slechts een manier is om druk op Red Bull te houden, en mogelijk nog betere voorwaarden af te dwingen.

Uiteraard kregen beide McLaren-coureurs voorafgaand aan de Britse GP op Silverstone vragen over dit onderwerp, en het verschil in hun gedachtegang was interessant. Lando Norris was zelfverzekerd en zei dat hij gelooft dat hij iedereen kan verslaan in hetzelfde materiaal, waarvoor hij Verstappen best zou willen verwelkomen als teamgenoot.

Oscar Piastri leek echter, bij het afwenden van de geruchten, de stilzwijgende aanname te doen dat als zo'n overstap zou plaatsvinden, hij de coureur zou zijn die moeten vertrekken om plaats te maken voor een meervoudig wereldkampioen.

"Voor mij betekent het eigenlijk niet veel," zei Piastri tegen media, waaronder Motorsport.com. "Uiteraard kijkt Max, met het talent dat hij heeft, om zich heen. Maar ik ben heel blij met waar ik momenteel ben. Mij is meerdere keren verteld dat McLaren blij met me is en ik vertrouw hen. Ik heb ook een contract liggen, dus ja, voor mij verandert het niets. Ik probeer gewoon op een succesvol pad door te gaan."

In veel opzichten is dit een klassiek voorbeeld van een verhaal dat zijn eigen momentum ontwikkelt en uit de hand loopt: een coureur of diens manager wordt gezien terwijl hij koffie drinkt met de baas van een ander team, en een informeel gesprek wordt verondersteld de openingsfase te zijn van een belangrijke contractonderhandeling.

Soms is het echt gewoon koffie en een gesprek. Bij andere gelegenheden is de werkelijke agenda om iets naar buiten te brengen om iemands positie in een volledig afzonderlijke onderhandeling te versterken. In dit geval laten Verstappen en zijn management Red Bull bijvoorbeeld de spreekwoordelijke zweep zien – het is bekend dat ze op de lange termijn het liefst binnen die familie willen blijven, maar bepaalde garanties over performance, doorontwikkeling en wellicht ook commerciële zaken verlangen.

In deze context kan het voor Verstappen geen kwaad om gelinkt te worden aan McLaren, of omgekeerd, aangezien Brown niet wil dat zijn coureurs te zelfgenoegzaam worden. Daarom heeft er tot op dit moment nog geen ontkenning plaatsgevonden; pas toen bepaalde media het als een serieuzere aangelegenheid begonnen te presenteren, kwam Brown in actie om de geruchten de kop in te drukken.

Naar verluidt is er achter de schermen enige onrust geweest, en heeft het managementteam van Piastri negatief gereageerd op de toenemende Verstappen-verhalen.

Piastri ultimately finished over half a minute behind teammate Norris in Spain. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Van zijn kant zou McLaren iets zijn afgekoeld in zijn enthousiasme voor Piastri, nadat het hem medio 2022 had losgeweekt uit het talentenprogramma van Alpine. Nadat hij een overtuigende voorsprong had opgebouwd in het wereldkampioenschap van vorig jaar – leidend met 309 punten tegenover 275 van Norris en 205 van Verstappen na zijn zege op Zandvoort, ronde 15 van de 24 – zakte de vorm van Piastri in de daaropvolgende races weg en behaalde hij in de rest van het seizoen nog slechts drie podiumplaatsen.

Hoewel McLaren vasthoudt aan een beleid van gelijke kansen voor beide coureurs, lag het team voortdurend onder vuur in de publieke opinie, inclusief complottheorieën die beweerden dat Norris een voorkeursbehandeling kreeg. Er waren mensen in het Piastri-kamp die dat vuur actief aanwakkerden. De Australiër zelf bleef echter nuchter en stoïcijns. Voorafgaand aan dit seizoen onthulde Piastri dat hij in de winter intensief had gewerkt om op te lossen wat hem tegenhield op circuits met weinig grip. Hij veranderde ook zijn entourage tijdens raceweekenden.

Wat betreft de onderlinge kwalificatiestand staat Piastri in 2026 over Grands Prix gelijk met Norris, al heeft Norris hem in alle sprintkwalificaties verslagen. Piastri staat één punt voor in het kampioenschap, hoewel het puntenbeeld wordt vertroebeld doordat beide coureurs uitvalbeurten door betrouwbaarheidsproblemen hebben gehad.

Niettemin zei Piastri dat hij "huiswerk" te doen had na Barcelona, waar hij op grote afstand als vijfde finishte, 35s achter zijn teamgenoot. "Het was niet per se één specifiek ding aan circuits als Barcelona of Oostenrijk," zei hij op Silverstone. "Dat soort temperaturen was ook een probleem. Een paar dingen over de hele linie die we gewoon beter hadden kunnen doen, ik denk dat Barcelona een beetje een wake-upcall was.

Hoewel de Verstappen-geruchten waarschijnlijk op niets uitlopen, is duidelijk dat Piastri zich ervan bewust is dat er aan zijn kant ruimte is voor verbetering.