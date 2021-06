Waarom het Williams F1 Team afscheid nam van teambaas Roberts

Eerder deze maand maakte het Williams F1 Team bekend dat Roberts zijn taken neerlegt. De Brit stond nog geen jaar aan het roer van het raceteam. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door CEO Jost Capito, die eind vorig jaar aangetrokken werd. De ervaren Duitser heeft sindsdien de structuur van de renstal onder handen genomen en Francois-Xavier Demaison als nieuwe technisch directeur aangetrokken.

“In de eerste honderd dagen heb ik geprobeerd om te achterhalen hoe het team werkt”, vertelt Capito. “Ik heb met meer dan tachtig managers een-op-een gesprekken gevoerd en ik heb hen allemaal dezelfde vragen gesteld. Zo kreeg ik een goed beeld van wat we zouden moeten veranderen en wat er kan blijven. Het werd duidelijk dat de engineering allemaal onder één dak moet vallen: engineering, design, aero. Dat moet vallen onder de technisch directeur. Die TD moet alle functies in de racerij al gehad hebben: hij moet aan de tekentafel gestaan hebben, hij moet race-engineer zijn geweest, hij moet R&D gedaan hebben. FX [Demaison] is precies de persoon die we zochten.”

Hij vervolgt: “De technisch directeur is verantwoordelijk voor alles dat betrekking heeft op de auto. De sportief directeur gaat over alles binnen het raceteam dat niet met de auto te maken heeft. Hij zorgt ervoor dat het team werkt en functioneert. De technische mensen hoeven zich daar niet mee bezig te houden, zij kunnen zich concentreren op de wagen en de prestaties. De vaardigheden van Simon pasten niet binnen dat systeem. Hij heeft geweldig werk geleverd in de transitie van de nieuwe eigenaren door het team bijeen te houden. Zo’n verandering is altijd een zeer kritieke periode voor een team. Een team mag niet uit elkaar vallen en in een dip terechtkomen. Hij heeft fantastisch werk geleverd door het team bijeen te houden en we zijn hem daar zeer dankbaar voor.”

Zoektocht naar sportief directeur

Voormalig Volkswagen Motorsport-baas Capito voegde zich in december bij Williams. Hij heeft de nieuwe managementstructuur zo goed als af, nu zoekt hij nog een sportief directeur om de puntjes op de i te zetten: “We hebben zeer goede sollicitaties ontvangen, F1-ervaring is niet noodzakelijk. Soms is het goed om met een frisse blik van buitenaf binnen te komen. [McLaren-teambaas] Andreas Seidl gaf recent een interview waarin hij zei dat hij zijn werk alleen maar kan doen omdat hij van buiten de Formule 1 komt!’