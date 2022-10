Waarom de onderste steen boven moet komen in de Red Bull-budgetzaak

Het overschrijden van het budgetplafond is geenszins een kleine overtreding, vinden de grote rivalen van Red Bull Racing. De FIA spreekt van een kleine overschrijding wanneer het gaat om een verschil van minder dan 5 procent op het totale bedrag van 145 miljoen dollar, het vastgestelde budgetplafond over 2021. Dat is in het uiterste geval nog altijd een overschrijding van 7,25 miljoen dollar. De FIA en Red Bull hebben tot nu toe geen uitspraak gedaan over de grootte van het bedrag dat de formatie over de schreef gegaan is, maar in de paddock wordt gesproken over een bedrag van 1 tot 2 miljoen dollar. Dat lijkt in het grote plaatje van de Formule 1 een vrij minimale overschrijding, maar als het aankomt op het budget voor de ontwikkeling van de auto maakt het een groot verschil. Lewis Hamilton refereerde er in aanloop naar de Grand Prix van Japan al aan. Met een 500.000 dollar meer aan ontwikkelingsbudget had Mercedes een nieuwe vloer kunnen brengen. Dat had invloed gehad op de snelheid van de auto en had de uitkomst van het kampioenschap kunnen veranderen.

Het is geen verrassing dat Toto Wolff in Singapore, waar geruchten over de overtreding op mysterieuze wijze naar buiten kwamen, vol op het orgel ging: “Als dit een kleine overtreding is, dan denk ik dat het slecht verwoord is. Als je vijf miljoen meer kunt uitgeven en het is nog steeds een ‘kleine overtreding’, dan kan het grote impact hebben op het kampioenschap. Om je een idee te geven, wij kijken heel nauwgezet naar de updates die de andere topteams elke race meebrengen naar het circuit, in 2021 en in 2022. We zien dat er twee topteams zijn die ongeveer hetzelfde doen, een ander team geeft veel meer uit. We weten precies dat we 3,5 miljoen dollar per jaar uitgeven aan de updates voor de auto. Je kunt het verschil zien als een team 500.000 dollar meer uitgeeft. Wij hebben geen lichtgewicht onderdelen geproduceerd, de auto moest op dieet maar we hadden simpelweg geen geld om het te doen. Dus dat is iets wat we voor volgend jaar moeten aanpakken. We kunnen nu geen lichtgewicht chassis maken, dat kost 2 miljoen dollar en dan zitten we boven de limiet. Je kunt zien dat alles te maken heeft met de snelheid van de auto.”

Sinds de invoering van het budgetplafond lopen de topteams wat dat betreft op een dun koord: snelheid versus kosten. Dat is ook meteen de reden waarom zij stampij maken over de overtreding van het team van Max Verstappen. Ferrari heeft bij monde van Mattia Binotto al meermaals hard geroepen om zware straffen. Het is de enige manier om te zorgen dat teams zich in de toekomst aan het budgetplafond houden. Een kleine straf zou gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van het budgetplafond en kan ervoor zorgen dat ook andere teams zoeken naar manieren om de auto sneller te maken als daar een minimale boete op staat.

Ferrari heeft sinds de verklaring van de FIA met betrekking tot Red Bull nog niet gereageerd, maar het team is naar verluidt niet van mening veranderd. Het team wil dat de financiële overtredingen hetzelfde behandeld worden als technische overtredingen, waarbij auto’s uit de uitslag genomen worden als een onderdeel een paar millimeter buiten de regels valt. Voor de grote concurrenten van Red Bull is een zware straf mogelijk nog belangrijker dan complete transparantie over hoe de kwestie afgehandeld wordt. Tot nu toe heeft de FIA heel weinig inzicht gegeven over hoe zwaar de overtreding van Red Bull was. Een gebrek aan informatie heeft gezorgd tot wilde speculaties over het handelen van de formatie.

Was de overtreding van Red Bull onschuldig – ging het om een gesubsidieerde kantine op de fabriek in Milton Keynes, het uitbetalen van ziekengeld of het betalen van verlof aan ex-medewerkers – waardoor het geld onverwacht aan het budget toegevoegd werd door de FIA? In de kleine lettertjes zit ruimte voor interpretatie waardoor het team onverwacht over de limiet gegaan zou kunnen zijn. Of is er bewust met papierwerk gesjoemeld, heeft het team de analyse van de FIA dwarsgezeten en zijn er bewust zaken weggestopt om ervoor te zorgen dat Red Bull meer geld zou kunnen steken in de ontwikkeling dan de concurrentie?

De reactie van Red Bull – het team was ‘verrast en teleurgesteld’ door de beschuldiging – doet vermoeden dat het gaat om het eerste. Dat blijft echter onzeker tot er daadwerkelijk antwoorden komen en is tevens de reden dat Mercedes en Ferrari vrezen dat het om het tweede gaat. Daarom is het voor Red Bull en de rest van de grid essentieel dat de FIA opheldering geeft over de details en factoren die meespelen in de kwestie en dat de zaak niet in de achterkamertjes uitgevochten wordt.

Mochten teams kiezen voor een Accepted Breach Agreement (ABA), waarbij het team feitelijk toegeeft dat het fout zat, dan zullen de details daarvan naar buiten komen. Artikel 6.32 van het financiële reglement leest: "De Cost Cap Administration publiceert een samenvatting op het gebied van de ABA waarin de overtreding gedetailleerd besproken worden, evenals sancties, verbeterde analyseprocedures en met het weglaten van vertrouwelijke informatie."

Zelfs als het team besluit om in beroep te gaan tegen de zaak omdat het zich niet kan vinden in het besluit van de budgetcommissie, zal het uiteindelijke besluit naar buiten gebracht worden. Dat staat geschreven in Artikel 7.27 van het financiële reglement. Hoewel dat wellicht antwoord gaat geven op de vraag of de fout van Red Bull moedwillig of per ongeluk is gemaakt, laat het voor de FIA ook ruimte om bepaalde zaken te bagatelliseren. Momenteel zitten de rivalen van Red Bull op het puntje van hun stoel en wachten ze op de vervolgstappen.

Of zoals Ferrari-teambaas Mattia Binotto dit weekend liet optekenen: “Wat we nodig hebben en wat ik verwacht is volledige transparantie en helderheid over de gesprekken die gevoerd zijn.” Hoewel het opmerkelijk is dat die uitspraak juist door Ferrari gedaan wordt (met het oog op de controverse rond de Ferrari-motor in 2019), heeft Binotto wel degelijk een punt.

Als helderheid uitblijft, riskeert de FIA niet alleen deze kwestie verder op te blazen maar loopt men ook het risico dat de geloofwaardigheid van de autosportfederatie in het geding komt. En misschien nog wel belangrijker: dan brokkelen ook de hoekstenen onder het budgetplafond van de Formule 1 af, terwijl het budgetplafond juist bedoeld was om de gezondheid van de klasse op de lange termijn te waarborgen.