Formule 1

Waarom Daniel Ricciardo wegblijft uit de F1-paddock

Ricciardo stapte uit de schijnwerpers toen zijn F1-carrière eindigde. Dit is waarom hij er niet zeker van is of hij überhaupt wil terugkeren

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 4 nov 2026, 12:36

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Een fan houdt een bord omhoog van Daniel Ricciardo

Foto: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Daniel Ricciardo is ingegaan op de redenen waarom hij uit de buurt van de Formule 1-paddock is gebleven.

De F1-carrière van Ricciardo eindigde na de Grand Prix van Singapore 2024, toen de RB-coureur na een tot dan toe moeilijke campagne werd vervangen door Liam Lawson.

De afgelopen twee jaar is de Australiër uit de schijnwerpers gebleven, bracht hij meer tijd thuis door en minder tijd in vliegtuigen, al werd hij wel wereldwijd ambassadeur voor Ford Racing.

Niet alle voormalige F1-coureurs blijven inactief wanneer zij stoppen met deelname aan het wereldkampioenschap. Sommigen racen in andere klassen; in 2025 en 2026 wonnen Robert Kubica, Kamui Kobayashi en Nyck de Vries de 24 uur van Le Mans.

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Anderen worden tv-analist, zoals Jenson Button, David Coulthard, Heikki Kovalainen, Nico Rosberg en Jacques Villeneuve, naast vele anderen.

Ricciardo heeft zich hier tot nu toe nog niet mee beziggehouden, en toen hem in de podcast Beyond The Grid werd gevraagd of we hem in een bepaalde rol terug zouden zien in de F1-paddock, antwoordde de achtvoudig Grand Prix-winnaar: “Ik weet het niet zeker.

“Als je het me een jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd: ‘Nee, ik wil er nooit meer zomaar bij zijn’. Op dat moment voelde ik veel pijn, dus het deed te veel pijn om erbij te zijn. Ik stond er heel negatief tegenover.

“Maar ik denk dat ik de afgelopen paar jaar ook heb geprobeerd mijn ego te begrijpen. Er waren bepaalde gevoelens van, denk ik, een soort egodood, wanneer al die dingen gebeuren en min of meer voor je ogen instorten. Toen dacht ik: waarom ben ik zo anti? Oké, dat is ook mijn ego dat spreekt: ‘O, ik ga nooit meer terug naar de paddock, ik wil geen van die mensen zien’, en dat is waarschijnlijk ook mijn ego dat zichzelf probeert te beschermen.

“Ik ben nu op een punt waarop ik veel waardering heb voor veel dingen die F1 me heeft gegeven, en ook voor de relaties; ik spreek nog steeds veel coureurs, engineers, monteurs – er zijn relaties die ik nog steeds heb. Zelfs in Singapore [2024] ben ik die avond na de race vrij lang op het circuit gebleven, omdat ik wist, ik dacht: ik weet niet wanneer ik terug zal zijn. Dus ik heb geprobeerd van zo veel mogelijk mensen afscheid te nemen, maar het was heel somber, gewoon niet de manier waarop ik waarschijnlijk afscheid wil nemen van sommige mensen.

Daniel Ricciardo, Racing Bulls

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Dus ik wil wel, maar ik denk dat het punt waarmee ik heb geworsteld is: als ik te vroeg terugga, wordt het dan gewoon zo van: ‘Hé, Daniel, komt hij terug, wat doet hij?’. Ik wil niet die mediaballast die daarbij hoort, ik wil gewoon vrienden kunnen zien, maar ik besef ook dat dat niet de realiteit is van een F1-paddock en hoe die werkt – en dat begrijp ik. Dat is eigenlijk ook waarom ik niet ben teruggekomen, want ik wil die aandacht niet, en ik denk dat als ik zonder doel de paddock in ga, het zoiets is van: ‘Oké, waarom is Daniel hier, wil hij gewoon op de foto?’. Dit zijn gewoon dingen die ik mezelf vertel,” grinnikte hij.

“Ik wil eigenlijk niet reizen. De gedachte aan de F1-kalender jaagt me angst aan, dus daarom denk ik: ik geloof niet dat er iets is wat ik zou…

“Ik heb gesproken met een paar vrienden, uit andere sporten, die nu gestopte sporters zijn maar als manager, als teameigenaar of in een functie zijn teruggekeerd in de sport. Het is grappig. Een van hen zei in het bijzonder: ‘Het is niet makkelijker dan toen ik nog deelnam’, omdat je nog steeds zo betrokken bent – vooral bij de sporters – dat hun problemen jouw problemen zijn, en je komt niet thuis van je werk. Je leeft nog steeds met het gewicht van een sporter.

“Ik praat heel graag met jongere coureurs en ik deel graag wat van mijn kennis en ervaringen. Ik denk alleen niet dat ik al die emoties opnieuw wil doormaken – het is veel. De gedachte om daar gewoon uit te zijn en wat lichter, vrijer te leven, dat voelt gewoon fijner en beter.

“Ik denk niet dat dat me zou helpen om misschien de beste versie van mezelf te zijn, vooral in de buurt van mensen die belangrijk voor me zijn.”

De coureur uit Perth heeft races op tv gekeken, waarbij zijn vader geniet van zijn inzichten. Zou hij het dan misschien leuk vinden om ooit analist te zijn? “Het reizen!” riep Ricciardo uit.

Daniel Ricciardo, Grace Ricciardo, Joe Ricciardo

Photo by: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

“Het is lastig, want veel mensen zeggen tegen me: ‘O, je zou geweldig zijn op tv’. Kijk, er is een deel van mij dat denkt: ja, het zou geweldig zijn om veel van mijn ervaringen en kennis te delen. Zelfs als ik een race kijk met, zelfs met mijn vader, dan zegt mijn vader: ‘Man, iemand moet horen wat jij tijdens een race te zeggen hebt, want ik leer zo veel van je als ik een race kijk’. Dat komt natuurlijk alleen doordat ik een van die twintig was. Er zijn, denk ik, een paar van ons die het echt op dat niveau hebben meegemaakt. Natuurlijk waardeer ik dat veel oud-coureurs nu in die hoek zitten, daar is een reden voor.

“Er is ook gewoon iets verfrissends aan iets totaal anders doen met je leven. Misschien twee levens kunnen leiden, in zekere zin, de gedachte daaraan is ook echt best mooi. Misschien dat boek gewoon sluiten en verdergaan, dat klinkt ook prima. Maar dan zijn er momenten waarop ik denk: ik heb 35 jaar racewijsheid en kennis; als je dat gewoon min of meer in een doos opsluit en het nooit laat zien of horen, is dat dan zonde?

“Ik weet het niet. Ik denk dat dat de reden is waarom ik nog niet echt ergens op ben ingesprongen, omdat ik zeker wil weten dat wat ik doe het juiste is.”

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- Het Motorsport.com-team

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