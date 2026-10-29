WEC

Waarom Daniel Ricciardo een comeback op Le Mans zou overwegen

Daniel Ricciardo is sinds het einde van zijn F1-carrière niet meer in actie gekomen, maar hij overweegt mogelijk een terugkeer in de racerij op Le Mans – misschien met Max Verstappen?

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 18:05

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Foto: Red Bull Content Pool

Vorige maand was het twee jaar geleden dat Daniel Ricciardo tot op de dag van vandaag zijn laatste autorace reed, toen de achtvoudig Grand Prix-winnaar met spijt en in stilte afscheid nam van de Formule 1 – maar is zijn carrière voorbij?

Ricciardo geeft toe dat dit waarschijnlijk zo is, nu hij zich heeft neergelegd bij de manier waarop zijn F1-periode eindigde – “Ik ben er nog niet 100 procent, maar wel 90 procent”, zei hij over zijn zoektocht naar afsluiting – maar hij heeft mogelijk nog altijd interesse in nieuwe kansen, zolang die geen verplichting voor een volledig seizoen vragen.

“Een jaar geleden had ik gezegd: ‘Ik zet nooit meer een helm op, ik ben klaar, dat was het’”, zei Ricciardo in de podcast Beyond The Grid. “Maar er is iets waardoor ik denk: het zou mooi zijn om een racecarrière iets meer op mijn eigen voorwaarden af te sluiten; om iets te doen waarbij ik glimlach en gelukkig ben als ik de helm afzet. Misschien is dat het laatste beetje afsluiting dat ik nodig heb.

“Het idee om een volledig kampioenschap te doen klinkt nog steeds niet echt heel aantrekkelijk. Waarschijnlijk een eenmalige deelname, zoals een eenmalige deelname aan Le Mans.

“F1 is zo egoïstisch – op een noodzakelijke manier. Ja, je hebt teamgenoten, maar dat is je eerste tegenstander en dat soort dingen. Ik denk dat het delen van een auto met andere coureurs en echte teamgenoten die data mee te delen en elkaar te helpen, dat het zou zijn – zeker nu, op dit punt waarop dat krankzinnige vuur en die meedogenloosheid tot op zekere hoogte zijn vervaagd. Ik denk dat ik er gewoon van zou genieten. Het zou de vorm van rijden en een soort kameraadschap zijn waarvan ik echt zou genieten, en ik denk dat het me weer zou laten glimlachen en me een goed gevoel zou geven over de kunst van competitie.”

Lees ook:

Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Ricciardo legde uit dat hij nooit zoveel plezier haalde uit het rijden zelf en vooral genoot van de competitie, al temperden zijn laatste jaren in de F1 zijn enthousiasme. Le Mans zou een nieuwe manier kunnen zijn om voldoening te vinden, maar de Australiër – die niet meer traint zoals vroeger – is voorzichtig over dat vooruitzicht.

“Moet ik die doos weer openen? Ik weet het niet”, overwoog Ricciardo. “Daarom heb ik geen haast gemaakt met een beslissing over wat dan ook, want nogmaals, ik wil er zeker van zijn dat ik het niet doe uit ego of voor een sprookjesachtig einde. Het moet zijn omdat het vanbinnen goed voelt en ik het echt wil doen, en niet om anderen tevreden te stellen.

“Ik ga niet liegen, er is een deel van mij dat het graag zou doen voor alle mensen die door de jaren heen om me gaven, me steunden en van me hielden, en ook een hekel hadden aan de manier waarop het eindigde. Dus ja, er is zeker een deel van mij dat met de fans meeleeft, maar het moet uiteraard eerst en vooral voor mij en om mijn redenen zijn.

“Dat is het lastige – zou het die doos openen? Ik denk niet dat dat gebeurt; zoals ik zei, heb ik veel meer vrede met alles, maar wie houd ik dan voor de gek? Zou ik naar Le Mans gaan om gewoon mee te doen en gewoon blij te zijn dat ik erbij ben, of zou ik erheen gaan om te proberen te winnen?

“Hoe graag ik ook wil zeggen: ‘Ach, wees gewoon blij, neem de ervaring gewoon in je op’, we weten allemaal dat het anders is zodra de helm opgaat. Ik kan niet ontkennen dat ik erheen zou willen gaan en het goed zou willen doen. En dat is misschien ook iets wat ik moet begrijpen – ligt mijn hart erin?”

Een Ricciardo-Verstappen-Vettel-trio?

Sebastian Vettel tests the Porsche 963

Photo by: Porsche Motorsport

Als het gaat om de coureurs met wie Ricciardo zou dromen die kameraadschap te delen, komen andere Red Bull-iconen ter sprake.

“Ik wil hem niet onder druk zetten, maar uiteraard is Max [Verstappen] een naam die hoog op de lijst zou staan. We hebben het natuurlijk in 2018 over Red Bull gehad, en wat als, en wat als; ik probeerde aan het einde van mijn carrière terug te keren bij het team, dus misschien is dat een manier waarop we de mensen kunnen geven wat ze willen”, grinnikte Ricciardo.

Verstappen heeft openlijk interesse getoond in Le Mans voor de toekomst, en interviewer Tom Clarkson opperde dat het duo gezelschap zou kunnen krijgen van Sebastian Vettel, die in 2024 de Hypercar-uitdager van Porsche testte maar nog niet aan de Franse klassieker heeft deelgenomen.

“Nou, smeer boter op mijn kont en noem me een biscuitje!” riep Ricciardo uit.

“Het valt niet te ontkennen dat hij nog altijd extreem snel is en in alles snel zou zijn. Ik ben verdomme dol op Seb, dus dat zou een mooie kleine Red Bull-reünie van een soort kunnen zijn.”

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Zieke Kimi Antonelli slaat mediadag F1 GP van Mexico over



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



39 min



Zieke Kimi Antonelli slaat mediadag F1 GP van Mexico over





Waarom Daniel Ricciardo een comeback op Le Mans zou overwegen



WEC



WEC WEC 40 min



Waarom Daniel Ricciardo een comeback op Le Mans zou overwegen





Heeft Daniel Ricciardo spijt van zijn vertrek van Red Bull naar Renault?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 u



Heeft Daniel Ricciardo spijt van zijn vertrek van Red Bull naar Renault?





Cadillac 'vereerd' met Sergio Perez bij speciale viering van 300e race tijdens GP van Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



4 u



Cadillac 'vereerd' met Sergio Perez bij speciale viering van 300e race tijdens GP van Mexico

Vorig artikel Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





Bearman legt uit waarom Haas met 2026-F1-auto aan plafond zit



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Bearman legt uit waarom Haas met 2026-F1-auto aan plafond zit





Opnieuw een uitvalbeurt voor Cadillac-coureur Valtteri Bottas: ‘Soms begrijpen we het niet helemaal’



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Opnieuw een uitvalbeurt voor Cadillac-coureur Valtteri Bottas: ‘Soms begrijpen we het niet helemaal’





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Sebastian Vettel





Vettel onthult waarom BMW hem liet gaan en Red Bull wel toesloeg



Formule 1



Formule 1 5 u



Vettel onthult waarom BMW hem liet gaan en Red Bull wel toesloeg





Vettel open voor toekomstige F1-rol, maar zoekt niet actief



Formule 1



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



Vettel open voor toekomstige F1-rol, maar zoekt niet actief





Sebastian Vettel mengt zich in debat over F1-regels voor 2026: 'We moeten combineren wat we mooi vinden'



Formule 1



Formule 1 1 m



Sebastian Vettel mengt zich in debat over F1-regels voor 2026: 'We moeten combineren wat we mooi vinden'

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 4 m



Door Téha Courbon



Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug





De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk



Uitgelicht



Algemeen



Uitgelicht



Algemeen 4 m



Door Erwin Jaeggi



De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk





Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 4 m



Door Laurens Stade



Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans





Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC



Spa



5 m



Door Laurens Stade



Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer