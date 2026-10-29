Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Heeft Daniel Ricciardo spijt van zijn vertrek van Red Bull naar Renault?

Daniel Ricciardo vertelt openhartig over de carrièrebepalende beslissing die hij in 2018 nam

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 15:02

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In juli 2018 was Daniel Ricciardo een van de hoogst aangeschreven coureurs in de Formule 1-paddock. Hij maakte al tien jaar deel uit van de Red Bull-familie, sinds het begin van zijn juniorcarrière in de single-seaters, en trok nu de kar voor het merk in het wereldkampioenschap.

Maar toen Cyril Abiteboul aanklopte met een F1-deal bij Renault, besloot Ricciardo die gedurfde overstap te maken, ook al had hij in de eerste helft van het seizoen 2018 twee Grands Prix gewonnen terwijl de gele auto's niet verder waren gekomen dan de vijfde plaats.

De gok pakte niet goed uit. Ricciardo behaalde in 2019 geen enkele podiumplaats, Renault werd door McLaren verslagen in de strijd om de vierde plek bij de constructeurs en hij tekende voor 2021 bij de formatie uit Woking nog voordat de campagne van 2020 van start was gegaan – die was uitgesteld door de COVID-19-pandemie.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Getty Images

De Australiër had het enorm moeilijk bij McLaren, afgezien van een verrassende zege in de Grand Prix van Italië van 2021, zozeer zelfs dat hij zijn contract niet uitdiende en voor het seizoen 2023 werd vervangen door landgenoot Oscar Piastri. Zijn situatie verbeterde niet tijdens een laatste periode bij zijn oude team AlphaTauri/RB – die eveneens werd ingekort door zijn tegenvallende prestaties.

Intussen bleef voormalig teamgenoot Max Verstappen zich ontwikkelen en pakte hij uiteindelijk vier wereldtitels op rij met het Red Bull-team dat Ricciardo uit eigen beweging had verlaten.

Acht jaar later, toen Ricciardo in de podcast Beyond The Grid werd gevraagd of hij spijt had van zijn vertrek bij Red Bull, dacht hij na: “Ik weet nog steeds niet echt hoe ik daarop moet antwoorden, want ik wil zeker niet zeggen: ‘O ja, ik was wereldkampioen geworden als ik was gebleven’, want dat is geen werkelijkheid die is beleefd. Max heeft inmiddels bewezen dat hij een van de besten ooit is, dus ik wil dat ook niet terzijde schuiven en zeggen: ‘Ja, ik had Max verslagen en was wereldkampioen geworden.’ Het zou geen gemakkelijke opgave zijn geweest, maar ik denk dat het misschien ook een beetje oneerlijk tegenover hem is om dat te zeggen. Uiteraard heb ik veel respect voor hem.

Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulates pole man Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

“Ik erken zeker dat het een beslissing was die… Als ik je alles vertel wat er speelde, is het wild.”

Wat Ricciardo’s beslissing mede dreef, was een behoefte aan verandering, na dat decennium binnen de Red Bull-gelederen.

“Als ik het kort moet beantwoorden: ja, ik wou dat ik was gebleven, maar… ik weet het niet, destijds vertrok ik omdat ik voelde dat ik me een beetje te comfortabel begon te voelen, een beetje zelfgenoegzaam”, vervolgde hij. “Ik denk dat er een verlangen was om iets anders te proberen. Het is niet zo zwart-wit.

“Als ik wereldkampioen had kunnen worden, was dat dan mijn beste kans? Ja, absoluut. Ik had graag willen weten hoe een andere werkelijkheid eruit had gezien als ik was gebleven. Ik wil niet zeggen dat het me achtervolgt, maar het is dat ene onbekende waarvan ik denk: ‘Hmm, ik ben zo benieuwd hoe dat was afgelopen.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Photo by: Getty Images

Maar Ricciardo was zich er maar al te goed van bewust dat Verstappen extreem snel was en steeds minder fouten maakte. “Er is ook een werkelijkheid waarin Max steeds beter werd, steeds meer momentum kreeg, en ik weet het niet – was ik dan blijven meegroeien? Dat is moeilijk te zeggen”, gaf hij toe.

“Ik won dat jaar in 2018 een paar races, ik pakte een pole. Ik was nog steeds heel capabel, dus ik twijfel niet aan mijn kwaliteiten om met Max te zijn blijven strijden, maar… het is lastig.

“Het is duidelijk dat vanaf dat moment de rivier inderdaad een beetje kronkelig en ruw was. Dat was zeker een kantelpunt. Dus als ik het opnieuw zou kunnen beleven, zou ik dan blijven – en ben ik absoluut benieuwd naar wat er zou zijn gebeurd? Ja, het antwoord is ja. Als je het spijt of nieuwsgierigheid of wat dan ook wilt noemen, dan zeg ik ja.”

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