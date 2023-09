Waarom AlphaTauri F1 voor Tsunoda en Ricciardo kiest voor 2024

Naast Williams was AlphaTauri het enige Formule 1-team dat nog plekjes vrij had voor 2024. Zaterdagochtend is daar echter verandering in gekomen, want AlphaTauri heeft aangekondigd dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo volgend jaar voor het team uitkomen. De Japanner gaat aan zijn vierde Formule 1-seizoen beginnen en doet dat voor het vierde jaar op rij met de kleine Italiaanse renstal, terwijl Ricciardo eerder dit jaar terugkeerde als vervanger van Nyck de Vries. Die rentree is niet zonder problemen verlopen, want in Zandvoort brak de Australiër zijn hand bij een crash, waardoor hij in ieder geval vier races heeft gemist.

Dat heeft echter geen gevolgen gehad voor de keuze van AlphaTauri voor de coureurs voor 2024, want Ricciardo en Tsunoda mogen gewoon aanblijven. Uittredend teambaas Franz Tost verklaart waarom er wordt gekozen voor continuïteit: "De technische reglementen blijven volgend jaar grotendeels ongewijzigd. Daarom was het logisch om met ons rijderspaar ook voor continuïteit te kiezen", aldus de Oostenrijker, die eind dit jaar stopt als teambaas. "Ik ben heel tevreden met de ontwikkeling die Yuki in de afgelopen tweeënhalf jaar bij ons team heeft laten zien en met Daniels racewinnende ervaring hebben we een van de competitiefste rijdersduo's op de grid van 2024. Peter (Bayer) en Laurent (Mekies) hebben een geweldig duo om het nieuwe seizoen in de juiste richting te beginnen."

AlphaTauri had voor 2024 de keuze uit drie coureurs, want naast Ricciardo en Tsunoda was ook Liam Lawson nadrukkelijk in beeld voor een F1-zitje. De Nieuw-Zeelander reed zichzelf in de gesprekken met zijn uitstekende invalbeurten als vervanger van de geblesseerde Ricciardo, met als hoogtepunt tot dusver de negende plek in Singapore. Dat het team keuze had, is volgens CEO Peter Bayer te danken aan Helmut Marko. "We bevinden ons in een bevoorrechte positie, waarbij we toegang hebben tot meerdere talenten uit de Red Bull-wereld. Dit is met dank aan het werk dat dr. Marko al vele jaren doet. Zowel Daniel als Yuki heeft niet alleen geweldige race craft laten zien, maar ze zijn ook geweldige wereldwijde ambassadeurs van ons team en onze sport", stelt Bayer.

Voor Lawson heeft AlphaTauri in 2024 dus geen racezitje, al is het team van plan om hem opnieuw als derde rijder in te zetten. Dat hoeft volgens Tost echter niet te betekenen dat de 21-jarige coureur een F1-zitje definitief op zijn buik kan schrijven. "Wat betreft Liam, die op iedereen indruk heeft gemaakt met zijn races tot dusver: hij gaat het team ongetwijfeld helpen in zijn ontwikkelingsrol als derde rijder en ik weet zeker dat hij snel een toekomst heeft in de Formule 1", zegt Tost. Bayer voegt daar aan toe: "Liam heeft zichzelf in slechts drie races in de spotlights gereden en ik ben heel blij dat we hem kunnen blijven voorbereiden op zijn toekomst."