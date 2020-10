Preview GP van de Eifel: Wat staat F1 te wachten in Duits Siberië?

Voor de tweede keer dit seizoen racet de Formule 1 op een baan die oorspronkelijk niet op de kalender stond. Door het coronavirus zagen de bazen van het kampioenschap zich genoodzaakt enkele circuits aan het schema toe te voegen die normaal gesproken niet door de koningsklasse worden aangedaan, om alsnog aan alle contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Zo staat na het allereerste bezoek aan Mugello nu een terugkeer naar de Nürburgring op het programma. Na in het verleden gastheer te zijn geweest van de Grand Prix van Duitsland, Grand Prix van Europa en de Grand Prix van Luxemburg, vormt het circuit in de deelstaat Rijnland-Palts ditmaal het decor van de Grand Prix van de Eifel. Zoals gewoonlijk voor elke Formule 1-race wijst Motorsport.com vijf zaken aan om naar uit te kijken.

1. Het weer

Allereerst het weer. De laatste keer dat de Formule 1 op de Nürburgring reed, gebeurde dat in juli. Nu vindt de race in oktober plaats, wanneer de temperaturen in de Eifel een stuk lager liggen. Het gebied wordt niet voor niets Duits Siberië genoemd, aldus Sebastian Vettel. “We moeten overal op voorbereid zijn”, zegt de viervoudig wereldkampioen met betrekking tot het weer op de Nürburgring in oktober. “Als we geluk hebben is het 20 graden, maar het kan er ook rond het vriespunt zijn. Ik denk dat het weer wel een rol gaat spelen. Het zou me verbazen als dat niet het geval zou zijn.” De 24 uur van de Nürburgring, die vorige week werd gehouden, lag ruim negen uur stil als gevolg van zware regenval, om maar aan te geven hoe bar en boos het rond deze tijd van het jaar kan zijn in de Duitse heuvels. Volgens de laatste voorspellingen wordt het aankomende zondag maximaal 9 graden en is er vijftig procent kans op regen. Het kan met andere woorden nog alle kanten op.

2. Geen recente data

Zoals eerder benoemd is het zeven jaar geleden dat de Formule 1 voor het laatst op de Nürburgring reed. De wagens hadden destijds een behoorlijk andere smoel en waren bovendien nog niet voorzien van de huidige V6-hybridemotoren. De data die de teams nog hebben van hun vorige bezoeken aan het circuit, zijn daarmee weinig relevant voor de aankomende race. En daar komt het hierboven aangestipte punt dat de wedstrijd in een ander jaargetijde gehouden wordt nog eens bij. De teams beginnen dus met een zo goed als schone lei aan het weekend en Mugello heeft laten zien dat het de spanning alleen maar ten goede komt als iedereen vanaf nul moet beginnen met het zoeken naar de ideale afstelling.

3. Honda-vertrek is hét gesprek

Er zal komend weekend waarschijnlijk over maar één ding gesproken worden in de paddock van de Nürburgring en dat is het recente besluit van Honda om na 2021 te stoppen als motorleverancier in de Formule 1. Door deze beslissing moeten Red Bull en AlphaTauri op zoek naar een nieuwe power unit voor 2022 en verder. Mercedes en Ferrari zullen net als eerder niet staan te springen om Red Bull van vermogen te voorzien, terwijl een hernieuwde samenwerking met Renault ook maar moeilijk voor te stellen is, gezien de wijze waarop beide partijen twee jaar geleden uit elkaar zijn gegaan. Toch lijkt dat laatste vooralsnog de enige optie voor de Red Bull-teams. Mogelijk dat er nog een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd in de vorm van een deal met Volkswagen-dochter Porsche, maar dit zou dan eerder voor de langere termijn zijn, als er weer een nieuw motorreglement wordt ingevoerd in de Formule 1.

4. Hamilton nog steeds op recordjacht

Lewis Hamilton had twee weken geleden in Rusland voor het eerst de mogelijkheid om het recordaantal Grand Prix-overwinningen van Michael Schumacher te evenaren, maar twee tijdstraffen van vijf seconden betekenden dat hij kansloos was voor de zege op het Sochi Autodrom. Komend weekend heeft de Brit een nieuwe kans om zijn 91ste Grand Prix te winnen. Nota bene op het thuiscircuit van Schumacher - de Nürburgring is slechts een uur rijden van de plek waar de zevenvoudig wereldkampioen geboren is - kan de Mercedes-coureur op gelijke hoogte komen met de Duitser. Hamilton won al een keer eerder op de Ring. In 2011 triomfeerde hij er met McLaren.

5. Het vrijdagdebuut van Mick Schumacher

Over Schumacher gesproken: komende vrijdag maakt zijn zoon Mick voor het eerst zijn opwachting in een Formule 1-training. De 21-jarige Duitser mag als lid van de Ferrari Driver Academy instappen bij Alfa Romeo, waar hij anderhalf uur de beschikking krijgt over de C39 van Antonio Giovinazzi. Het zal voor menigeen een bijzonder moment zijn om weer een Schumacher in actie te zien tijdens een officiële F1-sessie. Mogelijk dat we echter snel weer gewend zullen zijn aan dat beeld: naar verluidt is Mick Schumacher, die momenteel aan de leiding gaat in het Formule 2-kampioenschap, namelijk favoriet voor een racestoeltje bij Alfa Romeo voor 2021. De hoop is dat Kimi Raikkonen dan nog een jaar langer door wil gaan in de F1. Het team zou de Fin als ideale leermeester zien voor de jonge Duitser.

Het weekend op de Nürburgring begint vrijdag om 11.00 uur met de eerste vrije training, waarna om 15.00 uur de tweede oefensessie wordt verreden. Zaterdag hebben de coureurs om 12.00 uur nog een laatste oefenmogelijkheid, alvorens om 15.00 uur de kwalificatie begint. De start van de Grand Prix van de Eifel is zondag om 14.10 uur.

