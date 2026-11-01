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Formule 1 GP van Mexico

Vijf snelle conclusies na historische GP van Mexico

Kimi Antonelli gekroond tot F1-kampioen in Mexico terwijl Ferrari voor een nieuw intern dilemma staat

Motorsport.com

Bewerkt: 1 nov 2026, 22:32

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Antonelli viert in stijl met volwassen podiumrace

Wat een luxe om je kroning met zo weinig druk te kunnen beleven. Kimi Antonelli gaf wel toe dat hij dit weekend extra gespannen was nu zijn eerste wereldkampioenschap eraan zat te komen, maar hij hoefde de auto alleen maar op de baan te houden om naar de finish te cruisen.

Antonelli kende in Mexico niet zijn beste kwalificatie, maar vanaf de vijfde startplek profiteerde hij van Russells trage start om ervoorbij te gaan en de leiders te volgen.

Omdat noch Russell noch Hamilton de race won, hoefde Antonelli de race niet eens uit te rijden. En terwijl vrijwel al zijn rivalen van de topteams de ellebogen uitsloegen, reed Antonelli een volwassen en ingetogen race - het enige moment van opwinding kwam toen hij een aanval plaatste op Charles Leclerc om na de rode vlag de derde plek te pakken. Die inhaalactie zorgde ervoor dat hij zijn eerste titel zou vieren op het beroemde podium van Mexico, voor het kolkende Foro Sol-stadion.

In een weekend waarin Mercedes niet de overhand had, was het een waardige manier om een nieuw hoofdstuk in de F1-geschiedenis te schrijven.

- Fil Cleeren

Incident tussen Leclerc en Hamilton kost Ferrari zege

Ferrari lag in Mexico ideaal op koers om zijn derde zege van het seizoen te pakken. Lewis Hamilton en Charles Leclerc stonden eerste en derde op de grid, en George Russell, starter op de eerste rij, zakte in de tweede fase van de start als een baksteen terug.

De rode auto's gingen in het eerste bochtengedeelte wiel aan wiel, waarbij Hamilton bij het uitkomen van bocht 3 nipt de leiding behield, maar toen Leclerc buitenom een aanval inzette in bocht 4, schoten ze allebei van de baan, waarbij de Monegask de bocht afsneed.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton verloor momentum en werd gepasseerd door Verstappen; Leclerc kreeg een tijdstraf van vijf seconden – milder dan de gebruikelijke 10 seconden vanwege verzachtende omstandigheden, legden de stewards uit – maar dat was niet genoeg om Verstappen in de pitstraat achter zich te houden.

De Monegask verloor vervolgens nog twee plekken bij de tweede start – nadat de race met rood was stilgelegd vanwege de crash van Valtteri Bottas – en reed daarbij vlakke plekken op zijn banden.

Laten we het duidelijk zeggen: deze race had een Ferrari-een-twee kunnen zijn, en onder de geblokte vlag was het een 2-4, omdat de coureurs zich niet konden gedragen. En dat Hamilton nadrukkelijk om een zwaardere straf voor zijn teamgenoot vroeg, was waarschijnlijk ook niet helemaal wat Fred Vasseur wilde zien.

- Ben Vinel

Nieuwste zege Verstappen bewijst dat Red Bull terug is

Kimi Antonelli mag van geluk spreken dat de seizoensstart van Red Bull niet geweldig was - en dat Max Verstappen vroeg in het jaar te veel terrein verloor om realistisch gezien in de titelstrijd te blijven. Want als hij binnen schootsafstand was gebleven, had de Italiaan zich dit jaar veel meer zorgen moeten maken.

In plaats daarvan zien we nu geen comeback in de zin van het kampioenschap - maar het is nog altijd een demonstratie van wat voor kracht Verstappen kan zijn. Zodra Red Bull hem een auto gaf die goed genoeg was om vooraan mee te vechten, begon hij daar het maximale uit te halen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Zijn Mexicaanse zege is zijn derde in de laatste vier races. Hij stond in elke race sinds zijn uitvalbeurt op Zandvoort op het podium - en dat is een even duidelijke aanwijzing als wat dan ook dat je Red Bull en zijn Flying Dutchman niet kunt afschrijven voor de titelstrijd van volgend jaar.

– Oleg Karpov

Ryo Hirakawa deed precies wat van hem werd gevraagd

Hirakawa reisde naar Mexico om deel te nemen aan VT1, waarna hij zich opmaakte voor een rustig weekend waarin hij de rest van de actie vanuit de Haas-garage zou bekijken. Op zaterdagochtend kreeg hij echter te horen dat hij ook in VT3, de kwalificatie en de race moest rijden, na het besluit van het team om Esteban Ocon aan de kant te zetten na een meningsverschil op vrijdagavond.

Op 32-jarige leeftijd maakte de Japanse coureur zijn debuut in de Formule 1, en er was weinig meer dat iemand van hem had kunnen vragen. Ja, hij kwalificeerde zich bijna negen tienden van een seconde achter zijn teamgenoot, maar hij kwalificeerde zich in Q1 nog altijd vóór drie rivalen en reed vervolgens de race uit zonder ook maar één fout te maken, terwijl hij zelfs met twee staande starts moest omgaan.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas heeft zijn rijdersbezetting voor 2027 al rond met Bearman en Camara, maar Hirakawa liet zien dat hij nuttig zou kunnen zijn als de situatie met Ocon onopgelost blijft en het team besluit Camara nog niet te promoveren terwijl hij om de Formule 2-titel strijdt. Eerst heeft Hirakawa komend weekend echter nog een andere belangrijke opdracht: samen met zijn teamgenoten in de #8 Toyota op Monza de WEC-titel veiligstellen. Of moet hij in plaats daarvan met de Formule 1 naar Sao Paulo afreizen, aangezien hij hoe dan ook kampioen zou worden, zelfs als hij niet in het WEC zou racen?

- Jose Carlos de Celis

Heeft Bottas gelijk dat hij zich "zelfverzekerd" voelt over 2027?

Valtteri Bottas houdt vol dat hij er "behoorlijk zeker" van is dat hij voor 2027 een stoeltje bij Cadillac heeft veiliggesteld en zegt dat "alles moet worden gevalideerd met de grote bazen in de VS".

Zijn prestaties gedurende het seizoen zijn echter achtergebleven bij die van teamgenoot Sergio Perez, en dat was dit weekend opnieuw duidelijk. Op zaterdag werd hij voor de vierde keer op rij verslagen in de kwalificatie, met zeven tienden achterstand. De totale stand is 15-9 in het voordeel van Perez — en het is goed om te onthouden dat de Mexicaan nooit bekend heeft gestaan als een bijzonder sterke kwalificeerder.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Het defect aan de ophanging linksvoor dat Bottas de vangrails in stuurde, was zeker niet zijn schuld, maar zijn zondag was tot dan toe anoniem geweest. Hij worstelde achteraan het veld, met aanzienlijk minder snelheid dan Perez, die in het openingsdeel van de race dertiende lag en liet zien dat de Cadillac de snelheid had voor meer.

Bottas zal ongetwijfeld meer weten over zijn contractsituatie bij het team, en zijn belangrijkste rivaal voor het stoeltje, Colton Herta, is ook niet bijzonder opgevallen in de Formule 2 of tijdens zijn VT1-optredens. Toch wordt het interessant om te zien wat er gebeurt als de Amerikaan eindelijk zijn superlicentie voor volgend jaar bemachtigt.

- Federico Faturos

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