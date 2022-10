VIDEO: Wereldstart Max Verstappen bij Grand Prix van Mexico 2021

Toen de Formule 1 vorig jaar neerstreek op het circuit in Mexico-Stad was de strijd om de wereldtitel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton volop gaande. Een week eerder was de race op het Circuit of The Americas in Texas ongekend spannend. Verstappen pakte verrassend de pole-position, maar kreeg in de laatste ronden een supersnelle Hamilton achter zich aan op nieuwe banden. Toch won de Nederlander de race, op een baan die normaal gesproken terrein voor Mercedes is.

In Mexico was Verstappen juist de favoriet. Hij en Red Bull Racing wonnen de race in 2017 en 2018, en het circuit zou perfect passen bij het karakter van de RB16B. Geheel verrassend boekte Mercedes een groot succes op de zaterdag en pakte het Duitse merk de volledige eerste startrij. Een gevoelige tik, met nog maar vijf races te gaan op een baan die dus perfect zou zijn voor de Red Bull.

Raketstart

1-0 voor Mercedes dus, maar zoals bekend worden de punten op zondag verdeeld. Het circuit kent een hele lange sprint naar de eerste bocht. Het is een van de langste rechte stukken van de kalender. Daar wist Verstappen optimaal gebruik van te maken bij de start van de race. Hij kwam prima weg en dook in de slipstream van polesitter Valtteri Bottas. De Fin reed naast Lewis Hamilton en liet net wat ruimte over aan de linkerkant. Verstappen kwam er met hoge snelheid naast en remde enorm laat richting de eerste bocht. De Nederlander pakte de leiding, en Valtteri Bottas werd in de rondte getikt door Daniel Ricciardo. Daarachter ontstonden er meer botsingen.

Na de herstart vertrok Verstappen aan de horizon en zag men hem na de finish pas weer terug. Hij pakte 25 belangrijke punten en bouwde zo zijn voorsprong in het klassement verder uit. Een typisch voorbeeld van: wie het laatst lacht, lacht het best. Bekijk bovenaan deze pagina de beelden van de start.