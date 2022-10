De Mercedes W13 lijkt het uitstekend te doen in de ijle lucht van Mexico-Stad, want in de derde vrije training stond er geen maat op de formatie uit Brackley. George Russell klokte in de tweede helft van de sessie de snelste tijd van het weekend tot dusver en zag daarna alleen teamgenoot Lewis Hamilton nog in de buurt komen. De dichtstbijzijnde Red Bull van Max Verstappen was bijna een halve tel trager, terwijl Charles Leclerc op ruim zeven tienden de snelste Ferrari-rijder was. De Monegask was in VT2 nog de veroorzaker van een van de vier rode vlaggen van de vrijdag, maar grote problemen bleven in VT3 uit: de afsluitende training voor de GP van Mexico werd geen enkele keer onderbroken, ondanks een spin van Mick Schumacher.

In de video bovenaan deze pagina zie je de hoogtepunten van de derde oefensessie op Autodromo Hermanos Rodriguez.