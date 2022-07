VIDEO: Samenvatting F1-kwalificatie voor GP van Frankrijk

In Oostenrijk kwalificeerden de coureurs vanwege de sprintrace nog op vrijdag, maar in Frankrijk is het gewoon weer terug bij het oude met een kwalificatie op zaterdagmiddag. Zoals gebruikelijk werd de sessie opgedeeld in drie segmenten. Na Q1 en Q2 vielen telkens de vijf langzaamste rijders af, waarna de tien overgebleven coureurs in Q3 de strijd aangingen om pole-position.

De eerste run van Q3 leverde kleine verschillen op tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Leclerc was weliswaar sneller met zijn 1.31.209, maar Verstappen zat hem met 0.008 seconde achterstand op de hielen. In de tweede run kon de Ferrari-coureur echter rekenen op assistentie van teamgenoot Carlos Sainz, die hem tussen bochten 9 en 11 van een slipstream voorzag en de Monegask naar 1.30.872 katapulteerde. Verstappen zou zich nog wel verbeteren in zijn tweede run, maar op drie tienden achterstand moest hij genoegen nemen met de tweede startpositie.

Achter Verstappen klokte zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez de derde tijd, gevolgd door het Britse trio dat uit Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell bestaat. In de onderstaande video zie je de hoogtepunten van de F1-kwalificatie op Paul Ricard.