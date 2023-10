VIDEO: Red Bull blikt terug op drie kampioensjaren Max Verstappen

Max Verstappen had aan de uitvalbeurt van Red Bull-teamgenoot en naaste rivaal Sergio Perez in de sprintrace genoeg om zijn derde wereldtitel op rij veilig te stellen. Hij werd tweede in die sprintrace, achter Oscar Piastri, maar sloeg een dag later terug met de zege in de Grand Prix van Qatar. Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Ayrton Senna, Niki Lauda, Jack Brabham, Jackie Stewart en Nelson Piquet en heeft nu viervoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Alain Prost in het vizier.

In 2021 moest Verstappen tot het uiterste gaan om zijn eerste titel te veroveren. Hij stond in de laatste race op gelijke hoogte met Lewis Hamilton en de Brit leek hard op weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een safety car roet in het eten gooide. Vorig jaar had de Nederlander nog weerstand van Ferrari, al vielen die in de tweede seizoenshelft terug waardoor hij in Japan kampioen kon worden. Dit jaar domineerde Verstappen als nooit tevoren, met tien zeges op rij van de Grand Prix van Miami tot aan de Grand Prix van Italië.

"Dit is de beste", oordeelde Verstappen na de sprintrace van zaterdag. "De eerste is de emotioneelste, want dat is het moment waarop je droom uitkomt. Maar dit is absoluut mijn beste jaar tot dusver geweest. Als je kijkt naar hoeveel races we achter elkaar hebben gewonnen en dat soort dingen. De auto is waarschijnlijk ook nog nooit zo goed geweest. Om die reden is dit misschien wel de titel waar ik het trotst op ben, vanwege de consistentie die we gedurende het jaar hebben laten zien."