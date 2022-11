Het seizoen van 2016 betekende de definitieve doorbraak van Max Verstappen in de Formule 1. Na vier races in de Toro Rosso werd de Limburger gepromoveerd naar Red Bull Racing, om daar Daniil Kvyat te vervangen. Bij zijn eerste race voor het grote Red Bull won Verstappen meteen de Grand Prix van Spanje. Verder in het seizoen pakte hij nog de nodige podiumplekken.

Bij de Grand Prix van Brazilië, de voorlaatste race van 2016, wist bijna iedereen hoe goed Max Verstappen was. Deze race zou hij gebruiken om de laatste twijfelaars over te halen. Het was kletsnat op Interlagos. De race werd gestart achter de safety car nadat Romain Grosjean bij de ronde naar de grid al gespind was. De wedstrijd werd meerdere keren onderbroken. Ondertussen verbaasde Verstappen de hele F1-wereld met een van de dapperste inhaalacties sinds jaren. In de stromende regen ging hij buitenom Nico Rosberg in bocht drie. Deze actie zou later de FIA-award voor actie van het jaar krijgen.

Historische save

Later in de race kreeg Verstappen met tegenslag te maken. Verstappen verloor zijn auto bij het uitkomen van de laatste bocht, maar wist hem uit de muur te houden. Het leverde iconische beelden op. Vervolgens maakte Red Bull de fout om hem op intermediates te zetten. Dat werkte niet, en even later kwam Verstappen opnieuw binnen voor wederom full wets. De Nederlander lag zestiende, maar toen moest het echte feest nog beginnen.

Verstappen ging in minder dan twintig ronden van de zestiende naar de derde plek. Vooral het gemak waarmee hij al zijn concurrenten passeerde was bizar te noemen. Toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Sebastian Vettel en Sergio Perez werden zonder pardon voorbij gereden. Verstappen pakte de derde plek en ging vanuit een onmogelijke positie naar het podium. Buiten zijn 34 GP-overwinningen, zou dit zomaar de beste race in de carrière van Max Verstappen geweest kunnen zijn. Of misschien was dit wel de beste van allemaal. Bekijk de legendarische beelden bovenaan deze pagina.