VIDEO: Verstappen en Hamilton knokken tijdens F1 Amerika 2021

De Grand Prix van de Verenigde Staten in het Formule 1-seizoen 2021 kende de zoveelste strijd van dat jaar tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Laatstgenoemde veroverde op zaterdag de pole. Hij was de Brit in Q3 twee tienden te snel af. De race stelde een dag later niet teleur.

Polesitter Verstappen werd kort na de start ingehaald door Hamilton, waardoor de Nederlander nog buiten de baan kwam. Hij verloor daarmee de leiding. Niet alleen zij kwamen bij elkaar in de buurt. Nicholas Latifi kwam landgenoot Lance Stroll tegen, terwijl Daniel Ricciardo op een briljante manier voorbij ging aan Carlos Sainz. Hamilton breidde intussen zijn voorsprong op Verstappen uit, die op zijn beurt besloot in ronde elf naar verse banden te wisselen. Drie rondjes later was het de beurt aan de Brit, al verloor de Mercedes-coureur de leiding aan de regerend wereldkampioen.

Verstappen bleef op kop, maar zag zijn voorsprong van zes seconden ronde na ronde slinken. Met nog twee seconden voorsprong besloot de Red Bull-coureur opnieuw naar binnen te komen en gaf daarmee de leiding weer over aan Hamilton. Acht ronden later volgde de zevenvoudig kampioen het voorbeeld van zijn directe concurrent. Beetje bij beetje reed Hamilton het gat naar Verstappen dicht. Met nog een tel verschil werd de laatste ronde ingeluid. Achteraf had de Grand Prix geen twee of drie ronden langer moeten duren. Met een seconde verschil won Verstappen de Amerikaanse Grand Prix.