De snelste tijd tijdens de eerste vrije training in Baku werd gereden door Sergio Perez, die 1.45.476 nodig had voor een ronde over het 6 kilometer lange Baku City Circuit. Achter Charles Leclerc sloot Max Verstappen aan op de derde positie, maar zijn sessie verliep alles behalve vlekkeloos. Al vroeg in de training was te zien dat het openklappende DRS-element op hoge snelheid niet in een stabiele positie belandde, maar juist behoorlijk klapperde. Geheel nieuw is dat niet, want ook vorig seizoen was dat fenomeen regelmatig zichtbaar bij de Red Bull Racing-bolides.

Het weerhield Verstappen er dus niet van om de derde tijd te klokken tijdens de eerste oefensessie in Azerbeidzjan. Ook was hij met 25 afgelegde ronden de meest productieve coureur van het veld. Daar waar de regerend wereldkampioen tijdens de training zijn auto in het goede spoor wist te houden, lukte dat na het vallen van de finishvlag niet. In bocht 15 spinde Verstappen op lage snelheid, waarbij hij rakelings langs de TecPro-barriers ging. Wel kon hij uiteindelijk zonder schade zijn weg vervolgen, maar via de teamradio maakte hij melding dat het niet de eerste keer was dat de RB18 op dat punt niet helemaal deed wat de Nederlander wilde. Ook maande hij het team om daar voor de start van de tweede training nog eens goed naar te kijken.