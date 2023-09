Eerder bood Viaplay twee abonnementen aan: een lidmaatschap voor een jaar en een maandelijks abonnement. Een jaarabonnement kostte 13,99 euro per maand, met 167,88 euro in totaal, terwijl de maandelijkse variant van 15,99 euro een totaal van 191,88 euro zou maken. Een jaarabonnement was daarmee 24 euro voordeliger. De streamingdienst heeft echter besloten om per direct te stoppen met het aanbieden van het jaarlijkse lidmaatschap, dat meldt Streamwijzer. Het is vanaf nu alleen nog maar mogelijk om een maandabonnement van 15,99 euro af te sluiten. Het is niet de eerste keer dat Viaplay aan het aanbod sleutelt. Begin dit jaar verhoogde Viaplay de maandelijkse kosten van 13,99 euro naar 15,99 euro. Afgelopen juli kondigde het nog een aanstaande prijsverhoging aan.

"Op dit moment wordt het eerder aangeboden 12-maandenpakket niet meer aangeboden omdat we ons richten op ons maandelijkse aanbod", aldus Viaplay. "Onze streamingdienst heeft nu meer dan 1 miljoen abonnees in Nederland. We zijn erg blij met de ontwikkeling die we op de Nederlandse markt doormaken. Om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze klanten te blijven voldoen, passen onze verschillende aanbiedingen en pakketten zich aan en veranderen ze van tijd tot tijd. Naast ons reguliere aanbod kunnen we van tijd tot tijd verschillende bundels of prijsacties aanbieden."

De huidige jaarabonnementen blijven gewoon doorlopen, maar worden omgezet in de maandelijkse variant zodra het jaarcontract voorbij is. Vanaf dan gaat men dus 15,99 euro per maand betalen. Wel biedt Viaplay momenteel een actie aan: drie maanden voor 9,99 euro per maand.

Stroeve start in Nederland

Viaplay nam begin vorig jaar de Formule 1-rechten over van Ziggo, maar beleefde een stroeve start. De Zweedse streamingdienst kreeg veel kritiek op de aanpak van de F1-uitzendingen, daarnaast was men niet te spreken over de beeldkwaliteit en traden er geregeld technische problemen op. In juli van dit jaar maakte Viaplay bekend dat de inkomsten waren gestegen, maar dat het operationele verlies op 570 miljoen euro bedroeg. Ook het aantal abonnees viel aan het einde van Q2 lager uit dan aan het einde van het eerste kwartaal het geval was. Wel liet het bedrijf weten in Nederland te blijven.

Naast F1 zendt Viaplay ook de Formule 2 en Formule 3 uit en beschikt het over de rechten van het Engelse en Duitse voetbal. Ook liefhebbers van darts zijn bij de streamingdienst aan het juiste adres.