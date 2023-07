Donderdagochtend heeft Viaplay de cijfers over het tweede kwartaal van 2023 naar buiten gebracht. De streamingdienst heeft de inkomsten uit verkoop weliswaar met 16,1 procent zien stijgen tot ruim 4,5 miljard Zweedse kronen (398 miljoen euro), maar onder de streep staat echter een operationeel verlies van zo'n 570 miljoen euro. Ook is het aantal abonnees aan het einde van Q2 een stuk lager uitgevallen dan aan het einde van het eerste kwartaal. Tegelijkertijd grijpt Viaplay het moment ook aan om een nieuwe strategie en een nieuw plan bekend te maken. Er gaat overgestapt worden op een nieuw operationeel model en het bedrijf gaat op diverse internationale markten inkrimpen of zelfs helemaal verdwijnen.

Voor de aanwezigheid van Viaplay in Nederland lijkt het slechte resultaat van het tweede kwartaal van 2023 geen gevolgen te hebben. Het streamingplatform is van plan om zich in de toekomst te richten op de Scandinavische markt, Nederland en de plaatsen waar Viaplay Select wordt aangeboden. In de Noordse markten blijft men zich richten op diverse soorten content, in Nederland is Viaplay van plan om zich uitsluitend op sportuitzendingen te richten. Van de Nederlandse markt wordt op relatief korte termijn verwacht dat deze winstgevend is, zo geeft president en CEO Jørgen Madsen Lindemann aan. "We richten onze aandacht en bronnen op de markten waar wij op de lange termijn competitief kunnen zijn. Ook willen wij ervoor zorgen dat onze producten relevant en populair zijn en tot gezonde inkomsten leiden", zegt hij bij de bekendmaking van de cijfers.

De afgelopen weken gingen geruchten dat Viaplay mogelijk op korte termijn uit Nederland zou vertrekken. Lindemann, die vorige maand het stokje heeft overgenomen van voormalig CEO Anders Jensen, gaf vorige week nog aan dat de zaken er slechter voorstonden dan al was gecommuniceerd. Ondanks een krimp van het aantal abonnees vertrekt Viaplay niet uit Nederland. De Formule 1-races blijven zodoende gewoon te zien bij de Scandinavische streamingdienst. Wel is reeds aangekondigd dat het vertrekt uit de Baltische staten. Het bedrijf presteert ondermaats in Estland, Letland en Litouwen en heeft daarom besloten om de stekker uit de dienst te trekken in deze landen. Ook is Viaplay van plan om haar afdelingen in de Verenigde Staten, Canada, Polen en Groot-Brittannië te verkopen of te sluiten. Tevens wordt er flink gesneden in het personeelsbestand, dat met maar liefst 25 procent wordt verkleind. Desondanks hoopt de streamingdienst eind 2023 op 7 tot 7,2 miljoen abonnees uit te komen.

Nieuwe prijsverhoging aanstaande

In het tweede kwartaal van 2023 heeft Viaplay in totaal ongeveer een miljoen abonnees ingeleverd ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat wijt het bedrijf met name aan de zomerse onderbreking van diverse sporten, waaronder het voetbal. De grote competities als de Premier League en Bundesliga beginnen in augustus weer, waardoor het bedrijf dan weer een toename van het aantal abonnees verwacht. Tegelijkertijd heeft Viaplay ook aangekondigd dat de abonnementsprijzen verhoogd gaan worden om iets te doen aan de geleden verliezen. Sinds de komst van het platform naar Nederland is dat al meermaals gebeurd. Zo was de prijs bij de introductie nog 10 euro per maand, momenteel kost een abonnement al 16 euro per maand.