Viaplay verhoogt abonnementskosten Formule 1-pakket

Viaplay nam vorig jaar de Formule 1-uitzendrechten over van Ziggo door een driejarig contract te sluiten met F1 en kwam begin 2022 met diverse welkomstacties op de proppen. Uiteindelijk werden de maandkosten na de acties verhoogd naar 13,99 euro. In de aanloop naar het nieuwe seizoen is er slecht nieuws voor de Nederlandse F1-liefhebbers: een abonnement op Viaplay wordt duurder.

Ziggo en KPN hebben na een bericht op Streamwijzer aan RTL Nieuws bevestigd dat de maandelijkse kosten vanaf 1 maart met twee euro omhoog gaan, waardoor er per maand 15,99 euro moet worden neergelegd om live van alle F1-actie te kunnen genieten. Voor KPN-klanten gaat deze stijging pas per 1 juli in. Abonnees kunnen naast de koningsklasse van de autosport kijken naar voetbal en darts. Tevens zijn er films en series beschikbaar. De verhoging is in lijn met de wereldwijde inflatie. Ook andere streamingdiensten verhogen de prijzen of zijn aan het overwegen dit te doen.

Viaplay kreeg in 2022 nogal wat kritiek te verduren. Zo zou de kwaliteit van de streams niet goed genoeg zijn, hadden mensen problemen met de app op hun televisie of hadden zij moeite om deze te bedienen. Zelfs de Consumentenbond moest er vanwege de klachtenregen aan te pas komen, omdat de klantenservice van Viaplay niet afdoende functioneerde.

Aan abonnees had Viaplay eind 2022 geen gebrek. In oktober berichtte de Scandinavische streamingdienst dat het de grens van 1 miljoen abonnees in Nederland had gepasseerd. Over alle markten waarin Viaplay actief is genomen - het bedrijf is ook de zendgemachtigde voor Noorwegen, Denemarken, Zweden, IJsland, Estland, Letland en Litouwen - bedroeg het aantal subscribers op dat moment 6,4 miljoen. Er waren plannen om naar nog meer landen uit te breiden.

TotaalTV meldt dat een KPN-medewerker heeft bevestigd dat het lineaire kanaal Viaplay Xtra tot in elk geval 1 juni beschikbaar blijft. Het is nog onbekend of dit ook geldt voor andere providers zoals Ziggo.

Eerder werd duidelijk dat er een vast gezicht uit het F1-presentatieteam van de zender verdwijnt. Stéphane Kox heeft na één seizoen een punt gezet achter haar werkzaamheden als pitreporter. Het is nog niet bekend wie haar gaat vervangen. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voorzien de beelden dit jaar opnieuw van commentaar.

Motorsport.com heeft Viaplay naar aanleiding van de berichten benaderd, maar nog geen reactie mogen ontvangen.