De start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is achter de rug. Charles Leclerc en Ferrari schreven geschiedenis door de eerste race met de nieuwe grondeffectauto’s overtuigend op hun naam te schrijven. Bij Red Bull Racing en Max Verstappen zit het qua snelheid wel goed, maar de betrouwbaarheid moet nog een tandje beter. Mercedes heeft daarentegen veel werk aan de winkel om de W13 sneller te maken. Ook verderop in het veld zagen we heel wat verrassingen.

Dit weekend racet het Formule 1-circus op het snelle stratencircuit van Jeddah, Saudi-Arabië. De uitdagende baan leverde vorig jaar een waar spektakelstuk op, dus zal zeker de moeite van het kijken waard zijn. Wanneer kan je bij Viaplay de F1-actie live volgen?

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 25 maart 2022

Alle Formule 1-sessies worden live uitgezonden door de streamingdienst Viaplay. De twee vrije trainingen op vrijdag starten om 15.00 uur en 18.00 uur Nederlandse tijd. Zo'n vijf minuten voor de start van de sessie begint de uitzending. Het verslag bij de eerste vrije training wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. De tweede trainingssessie wordt van commentaar voorzien door het vaste F1-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. In de avond wordt F1 Shakedown uitgezonden, een praatprogramma waarin nationale en internationale experts de vrijdag analyseren en het weekend uitgebreid voorbeschouwen.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 25 maart FIA F2 - Training 12.20u 13.15u Vrijdag 25 maart Formule 1 - Vrije training 1 14.55u 16.05u Vrijdag 25 maart FIA F2 - Kwalificatie 16.20u 17.05u Vrijdag 25 maart Formule 1 - Vrije training 2 17.55u 19.05u Vrijdag 25 maart Studio Formule 1: Shakedown - Talkshow 20.30u 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 26 maart 2022

Op zaterdag kunnen de racefans om 13.25 uur alvast opwarmen met de Formule 2-sprintrace in Jeddah. Om 14.55 uur begint de uitzending van de laatste vrije training. Na die sessie is er nog even tijd om te genieten van het mooie weer, want rond de klok van 17.00 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met een aantal nationale en internationale gasten vooruit op de naderende kwalificatie. Tijdens en na de sessie worden de hoofdrolspelers ter plaatse aan de tand gevoeld door pitreporter Stephane Kox. Het commentaar bij de F1-kwalificatie wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Wie het liveverslag heeft gemist, kan in de avond nog naar de samenvatting kijken.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 26 maart FIA F2 - Sprintrace 13.25u 14.25u Zaterdag 26 maart Formule 1 - Vrije training 3 14.55u 16.05u Zaterdag 26 maart Formule 1 - Kwalificatie 17.00u 19.45u Zaterdag 26 maart Formule 1 - Samenvatting kwalificatie 20.00u 20.30u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 27 maart 2022

De Viaplay-voorbeschouwing op de Grand Prix van Saudi-Arabië begint om 17.30 uur. Vanuit de studio en vanaf locatie wordt uitgebreid vooruitgeblikt op de tweede ronde van het Formule 1-kampioenschap 2022. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio enkele analisten. Daarnaast wordt er met internationale experts geschakeld. Vanuit Jeddah brengt pitreporter Stephane Kox de kijkers op de hoogte van het laatste nieuws en praat ze met de hoofdrolspelers. Ook na de race wordt nog uitgebreid nagepraat.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 27 maart FIA F2 - Hoofdrace 15.30u 16.45u Zondag 27 maart Formule 1 - Race 17.30u 21.45u Zondag 27 maart Formule 1 - Samenvatting race 22.00u 22.45u

Viaplay F1-uitzendingen maandag 28 maart 2022

Op maandag wordt er in Studio Formule 1: Tracktalk uitgebreid teruggeblikt op het raceweekend. Presentatrice Amber Brantsen en diverse nationale en internationale experts analyseren de belangrijkste momenten en er wordt middels interviews met coureurs en teambazen teruggeblikt op het raceweekend in Jeddah. Het programma begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Maandag 28 maart Studio Formule 1: Tracktalk - Talkshow 15.00u 16.00u

* Eindtijd van de programma's is een richttijd