Bottas topt eerste training, Verstappen nipt achter Mercedes op P3

Op het circuit van Spa is de Formule 1 vrijdagochtend begonnen aan alweer het zevende raceweekend van het jaar. Onder een bewolkte hemel gingen de coureurs om 11.00 uur naar buiten voor de eerste vrije training. Max Verstappen kwam na een kwartier voor het eerst de baan op en bracht zijn Red Bull meteen naar de eerste stek in de tijdenlijst door ruim sneller te gaan dan Charles Leclerc, die de enige was die in de openingsfase van de sessie tijden reed. Op de harde compound noteerde de Nederlander een 1.45.470, waarmee hij bovenaan stond tot Lewis Hamilton halverwege de training op medium banden een 1.45.298 klokte.

Met nog iets meer dan een half uur te gaan stond voor het merendeel van de rijders een run op softs op het programma. Lando Norris ging op deze band naar P1 met een 1.45.274, waarna McLaren-teamgenoot Carlos Sainz nog een tandje harder ging met een 1.45.222. Alexander Albon zette Red Red Bull daarop terug bovenaan door rond te gaan in een 1.45.075, maar vervolgens achtte ook Mercedes de tijd rijp om op het rood gemarkeerde rubber op pad te gaan. Valtteri Bottas, die vrijdag zijn 31ste verjaardag viert, reed met een 1.44.493 een nieuwe snelste tijd, terwijl Lewis Hamilton aansloot op P2 met een 1.44.562. Verstappen ging hierna voor een snelle tijd op het zachtste rubber. De Limburger kwam tekort in de eerste sector, maar was de snelste van iedereen in het tweede deel van het circuit, met als eindresultaat een 1.44.574. De negenvoudig Grand Prix-winnaar ging hiermee naar de derde plek in de tijdentabel, maar was met zijn tijd dus maar twaalf duizendsten langzamer dan Hamilton.

Achter de top-drie eisten Racing Point-rijders Sergio Perez en Lance Stroll de vierde en vijfde plek in de tijdenlijst op. Albon kwam uiteindelijk tot een 1.45.049, waarmee hij een halve seconde langzamer was dan Verstappen en de eerste actie van het weekend als zesde besloot. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel bleven opmerkelijk genoeg steken op de veertiende en vijftiende tijd. Zij eindigden daarmee nog onder Alfa Romeo-rijder Kimi Raikkonen, die met de dertiende tijd de snelste Ferrari-aangedreven rijder was. Opvallend, aangezien de Scuderia een jaar geleden nog heer en meester was op Spa-Francorchamps.

Grote problemen waren er ondertussen bij Ferrari-klant Haas. Romain Grosjean en Kevin Magnussen gingen aan het begin van de training een paar keer de baan rond, maar keerden daarna niet meer terug op het asfalt. Bij beide wagens moest de motor worden vervangen met als gevolg dat Grosjean en Magnussen geen tijd zouden rijden in de eerste oefensessie. Ook Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi zou geen tijd neerzetten door een technisch mankement. Onduidelijk is of ook hier sprake was van een probleem met de Ferrari-motor.

De tweede training voor de Grand Prix van België begint om 15.00 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van België - VT1

