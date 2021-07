Verstappen grijpt pole voor Britse GP met zege in sprintrace

Sinds het eerste moment dat Liberty Media vier jaar geleden eigenaar is geworden van de Formule 1, is het Amerikaan concern naarstig op zoek naar manieren om de sport verder te laten groeien. Een van de ideeën die al snel werd geopperd was om een sprintrace toe te voegen aan het Grand Prix-weekend. Deze zou vanwege zijn korte duur vooral bij het jonge publiek in de smaak vallen. Vorig jaar werden de gesprekken hierover een stuk concreter, met als gevolg dat er dit jaar bij drie Grands Prix geëxperimenteerd wordt met een sprint: een wedstrijd over honderd kilometer die de grid bepaalt voor de hoofdrace op zondag.

De Formule 1 had aanvankelijk het idee om de coureurs in de omgekeerde volgorde van de kampioenschapsstand aan de sprintrace te laten beginnen, maar dat voorstel vond weinig weerklank. Uiteindelijk werd besloten de kwalificatie zoals we die kennen naar vrijdag te verplaatsten en die de grid te laten bepalen voor de race op zaterdag. Om de coureurs nog wat extra te stimuleren om in de sprint voor een goed resultaat te gaan, staat niet alleen de startpositie voor zondag op het spel, ook zijn er punten te verdienen: drie voor de winnaar, twee voor de nummer twee en één voor de nummer drie. Niettemin vreesden veel coureurs bang een optocht in de korte krachtmeting op zaterdag, aangezien een crash in deze wedstrijd grote gevolgen heeft voor de kansen in de Grand Prix op zondag.

De allereerste sprint op Silverstone was echter best vermakelijk. Lewis Hamilton vertrok van de eerste startplek, nadat hij in de kwalificatie op vrijdagavond 0.075 seconde sneller was gegaan dan Max Verstappen. Valtteri Bottas en Charles Leclerc namen achter de titelrivalen plaats op de tweede startrij. Opvallend genoeg koos Mercedes ervoor om Bottas om de zachte band te laten rijden, terwijl het gros van het veld op mediums aan de start verscheen. Ook Fernando Alonso, Esteban Ocon en Kimi Raikkonen gokten op de soft compound, waarmee zij hun hoop vestigden op een goede start en eerste ronde.

Verstappen kwam uitstekend van zijn plek toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden en greep de leiding, voor Hamilton, Bottas en Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen probeerde zich terug naar de kop te knokken bij Copse, maar koos eieren voor zijn geld. Voor Bottas betaalde de keuze voor de zachte band zich niet uit bij de start, Fernando Alonso, echter, kwam na de eerste ronde als vijfde door, nadat hij van de elfde plek aan de wedstrijd was begonnen. Verder naar achteren deelde George Russell een tik uit aan Carlos Sainz, die daardoor in het achterveld belandde en aan een inhaalrace moest beginnen. Ook de Haas-coureurs kwamen elkaar tegen in de eerste ronde, met een spin voor Nikita Mazepin als resultaat.

De race leek net wat te kalmeren toen Sergio Perez in de vijfde ronde de controle over zijn Red Bull verloor bij Chapel. De Mexicaan raakte van de baan en viel terug naar de negentiende plek. Een ronde later werd Alonso te grazen genomen door Lando Norris. Een paar later ging ook Daniel Ricciardo de tweevoudig wereldkampioen voorbij, waardoor de Alpine-rijder zevende kwam te liggen.

Verstappen genoot met nog vijf ronden te gaan iets meer dan twee seconden voorsprong op Hamilton. Beide coureurs begonnen echter last te krijgen van blaarvorming op de rechter voorband. Verstappen kwam echter geen moment in de problemen en haalde zo drie extra punten voor het WK én de pole-position voor de Grand Prix van Groot-Brittannië binnen. Hamilton moest zich tevreden stellen met de tweede startplaats voor zijn thuisrace. Bottas en Leclerc kwamen als derde en vierde over de streep en starten daarmee zondag van dezelfde plekken als zij zaterdag begonnen.

Norris en Ricciardo wonnen een plaats ten opzichte van de kwalificatie door vijfde en zesde te worden, terwijl Alonso helemaal goede zaken deed door als zevende aan de finish te komen. Sebastian Vettel, George Russell en Esteban Ocon maken zondag de top-tien op de grid compleet. Sainz hield de schade goed beperkt door nog als elfde over de eindstreep te komen. Perez slaagde er niet in om terug naar voren te komen en kreeg kort voor het einde de instructie om zijn wagen in de pits te parkeren, waardoor hij zondag laatste staat op de startopstelling.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace Grand Prix van Groot-Brittannië