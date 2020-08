Verbod op party modes ‘alleen maar positief’ voor Ferrari

Op de donderdag voor de Spaanse Grand Prix werd duidelijk dat de FIA een einde wil maken aan het veranderen van de vermogensoutput tussen de kwalificatie en de race. De autosportfederatie wil daarmee een einde maken aan het gebruik van de zogenaamde ‘party modes’ in de kwalificatie. Dat moet voor de Belgische GP bekrachtigd worden door middel van een technische richtlijn. Naar verwachting gaan de teams met Mercedes-motoren het grootste slachtoffer worden van de ingreep.

Ferrari heeft in 2020 een forse achterstand op de rechte stukken, nadat het afgelopen winter een schikking trof met de FIA over de motor die men in 2019 gebruikte en waarbij vraagtekens stonden over de legaliteit. Volgens Charles Leclerc heeft de Scuderia geen last van het verbod op een party modus, omdat het team daar niet de beschikking over heeft. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat het veel invloed op ons heeft, dus het kan alleen positief uitpakken. Hoeveel voordeel het oplevert, dat moeten we afwachten. Maar ik kan zeggen dat wij in de kwalificatie niets anders hebben dan in de race, dus voor ons verandert er niets.” Leclerc schaart zich achter het besluit van de FIA, die dat volgens hem “waarschijnlijk met een reden doet”.

Teamgenoot Sebastian Vettel sluit zich aan bij de teksten van Leclerc: “Laten we afwachten en bekijken wat er gebeurt. Het hangt er altijd vanaf wat je voor elkaar kan krijgen. Als je iets ontwikkeld hebt voor je motor waardoor je een bepaald aantal kilometers met meer vermogen, meer belasting voor je motor kan rijden, dan is dit waarschijnlijk niet het beste nieuws. Maar vanaf waar wij nu staan, zoals Charles zei, heeft het geen invloed op ons.”

Lewis Hamilton verklaarde al dat het verbod niet als een verrassing kwam voor Mercedes omdat het “duidelijk bedoeld is om ons af te remmen”, maar hij betwijfelt of de FIA ermee bereikt wat het wil bereiken. Racing Point-coureur Lance Stroll is van mening dat het ‘jammer’ is voor de teams met Mercedes-motoren dat de piekprestaties beperkt worden. “De F1 draait om opereren op de maximale capaciteit van de auto en de motor”, zei de Canadees. “Ik denk dat we willen zien dat alle motorleveranciers, de teams en de ontwikkeling van de auto tot de limiet gepusht worden.”

George Russell vertelde intussen dat hij het een ‘teleurstelling’ zou vinden als de partymodus gaat verdwijnen. “Ik denk dat iedere motorfabrikant een boost voor de kwalificatie heeft”, zei de Williams-coureur, die de opgevoerde motor in de kwalificatie vindt bijdragen aan het gevoel van op de absolute limiet rijden. “Alles voelt een klein beetje extra en het stelt je in staat om net dat beetje meer uit de auto te halen. Ook is het een heel spannend deel van het weekend. Je hebt één ronde en geeft alles, om de motor daarna terug te schroeven. Ik zou teleurgesteld zijn als het verdwijnt.”

Met medewerking van Luke Smith